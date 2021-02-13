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مقتل 21 عنصرًا من «داعش» في انفجار سيارة مفخخة بالعراق

Time منذ 25 دقيقة
Views 1463
مقتل 21 عنصرًا من «داعش» في انفجار سيارة مفخخة بالعراق

بغداد (صدى):
قتل 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، إثرانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكر قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي: إن 21 عنصرًا من داعش قُتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.

وأضاف أن الانتحاري، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيًا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير؛ مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

ويذكر أن السلطات العراقية قد أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، في إطار عمليات "ثأر الشهداء" التي جاءت ردًّا على هجوم ساحة الطيران

 

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العراق
داعش
تنظيم داعش

أحدث التعليقات

فهد
وليه هالخبر وتفتيح العيون محد داري الحين الكل بيدور طريقه يحمي الشكمان فيها ههههههه صرنا نخاف تنسرق سياراتنا صرنا نخاف تنسرق شكامينا هههههههههههههه وكل واحد ياخذ باله من شكمانه
ابوبدر
وليه ياغبي تاخذ امها اجل. ماهي كانت زوجته قبلك ونام معاها وعاشرها.. صحيح ان الرجال اذا فقدوا عقولهميسوون مصايبالدنيا والاخرة الا من رحم ربي
ابوبدر
حريم.. شف بس اللعانة... من قل عقولهن.. الا من رحم ربي.. 😦
محمد
متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ع. س. ع
ابو خرنقة القرنبعاوي الآسيوية صعبة قوية

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