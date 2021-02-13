مقتل 21 عنصرًا من «داعش» في انفجار سيارة مفخخة بالعراق

بغداد (صدى):
قتل 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، إثرانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق.
وذكر قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي: إن 21 عنصرًا من داعش قُتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.
وأضاف أن الانتحاري، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيًا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير؛ مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.
ويذكر أن السلطات العراقية قد أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، في إطار عمليات "ثأر الشهداء" التي جاءت ردًّا على هجوم ساحة الطيران