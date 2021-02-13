برشلونة سيخسر 5 ملايين يورو حال مشاركة ديمبيلي أمام ألافيس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم برشلونة يطالب الإدارة بدفع 5 ملايين يورور.
وذكرت التقارير أن برشلونة سيدفع لبوروسيا دورتموند 5 ملايين يورو، إذا شارك ديمبلي أمام ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم.
وأشارت إلى أن العقد المبرم بين الناديين يتضمن 105 ملايين يورو مبلغ ثابت للصفقة، بالإضافة إلى العديد من المتغيرات.
وأضافت أن أحد المتغيرات ينص على منح دورتموند 5 ملايين يورو عند مشاركة ديمبيلي بشروط محددة في 25 مباراة بكل موسم، ما قد يتحقق خلال المشاركة في مباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس.
وتابعت أنه بحصول دورتموند على أموال مشاركة ديمبيلي هذا الموسم، تكون قيمة الصفقة وصلت إلى 135 مليون يورو.
كما أشارت إلى أنه يتبقى في الصفقة 10 ملايين يورو معقدة، حيث يحصل عليها دورتموند، إذا فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين.