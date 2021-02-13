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برشلونة سيخسر 5 ملايين يورو حال مشاركة ديمبيلي أمام ألافيس

Time منذ 30 دقيقة
Views 1563
برشلونة سيخسر 5 ملايين يورو حال مشاركة ديمبيلي أمام ألافيس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم برشلونة يطالب الإدارة بدفع 5 ملايين يورور.

وذكرت التقارير أن برشلونة سيدفع لبوروسيا دورتموند 5 ملايين يورو، إذا شارك ديمبلي أمام ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم.

وأشارت إلى أن العقد المبرم بين الناديين يتضمن 105 ملايين يورو مبلغ ثابت للصفقة، بالإضافة إلى العديد من المتغيرات.

وأضافت أن أحد المتغيرات ينص على منح دورتموند 5 ملايين يورو عند مشاركة ديمبيلي بشروط محددة في 25 مباراة بكل موسم، ما قد يتحقق خلال المشاركة في مباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس.

وتابعت أنه بحصول دورتموند على أموال مشاركة ديمبيلي هذا الموسم، تكون قيمة الصفقة وصلت إلى 135 مليون يورو.

كما أشارت إلى أنه يتبقى في الصفقة 10 ملايين يورو معقدة، حيث يحصل عليها دورتموند، إذا فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين.

Time واتساب
برشلونة
دورتموند
ديبورتيفو ألافيس

أحدث التعليقات

فهد
وليه هالخبر وتفتيح العيون محد داري الحين الكل بيدور طريقه يحمي الشكمان فيها ههههههه صرنا نخاف تنسرق سياراتنا صرنا نخاف تنسرق شكامينا هههههههههههههه وكل واحد ياخذ باله من شكمانه
ابوبدر
وليه ياغبي تاخذ امها اجل. ماهي كانت زوجته قبلك ونام معاها وعاشرها.. صحيح ان الرجال اذا فقدوا عقولهميسوون مصايبالدنيا والاخرة الا من رحم ربي
ابوبدر
حريم.. شف بس اللعانة... من قل عقولهن.. الا من رحم ربي.. 😦
محمد
متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ع. س. ع
ابو خرنقة القرنبعاوي الآسيوية صعبة قوية

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