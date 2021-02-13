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بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق بحلب
منذ 44 دقيقة
1688
دمشق (صدى):
تسبب انفجار لسيارة وقع صباح اليوم السبت في وسط سوق ببلدة الراعي بريف حلب شمال سوريا، في وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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سوريا
حلب
انفجار
سيارة مفخخة
سوق حلب
أحدث التعليقات
فهد
وليه هالخبر وتفتيح العيون محد داري الحين الكل بيدور طريقه يحمي الشكمان فيها ههههههه صرنا نخاف تنسرق سياراتنا صرنا نخاف تنسرق شكامينا هههههههههههههه وكل واحد ياخذ باله من شكمانه
ابوبدر
وليه ياغبي تاخذ امها اجل. ماهي كانت زوجته قبلك ونام معاها وعاشرها.. صحيح ان الرجال اذا فقدوا عقولهميسوون مصايبالدنيا والاخرة الا من رحم ربي
ابوبدر
حريم.. شف بس اللعانة... من قل عقولهن.. الا من رحم ربي.. 😦
محمد
متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ع. س. ع
ابو خرنقة القرنبعاوي الآسيوية صعبة قوية
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