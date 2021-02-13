الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح مدى مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحُرم

Time منذ ساعة
Views 1754
بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح مدى مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحُرم

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد الله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء مدى مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحرم .

وأكد الشيخ عبد الله السلمي في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن الأشهر الحُرم من الأشهر التي عظمها الله سبحانه وتعالى ، وقال تعالى : "منها أربعة حرم ذلك الدين القيم " ، وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف .

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلم النفس فيها بالتقصير في الطاعات ، وظلم الغير لأنه من البغي وقطع الرحم ، وهو من أعظم المحرمات في الأشهر الحرم ، سواء في هتك الأعراض أو سلب الأموال أو الغيبة والنميمة .

وأضاف الشيخ عبد الله السلمي أن العمرة اختلف فيها أهل العلم ، فبعضهم قال أنه إذا اعتمر المسلم في رجب شريطة ألا يخصها بيوم محدد ، مشيراً على عظمة الحسنات وأعمال الطاعات في هذه الايام .

Time واتساب
شهر رجب
الشيخ عبد الله السلمي
الأشهر الحرم
مضاعفة الحسنات

أحدث التعليقات

فهد
وليه هالخبر وتفتيح العيون محد داري الحين الكل بيدور طريقه يحمي الشكمان فيها ههههههه صرنا نخاف تنسرق سياراتنا صرنا نخاف تنسرق شكامينا هههههههههههههه وكل واحد ياخذ باله من شكمانه
ابوبدر
وليه ياغبي تاخذ امها اجل. ماهي كانت زوجته قبلك ونام معاها وعاشرها.. صحيح ان الرجال اذا فقدوا عقولهميسوون مصايبالدنيا والاخرة الا من رحم ربي
ابوبدر
حريم.. شف بس اللعانة... من قل عقولهن.. الا من رحم ربي.. 😦
محمد
متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ع. س. ع
ابو خرنقة القرنبعاوي الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

بالصور.. رجل يستخدم سروالين لركن سيارته أمام بيته
بالصور.. رجل يستخدم سروالين لركن سيارته أمام بيته
Time منذ 4 دقائق Views 272
"الصحة" توضح المدة اللازمة بعد التبرع بالدم لمن يريد التبرع للمرة الثانية
"الصحة" توضح المدة اللازمة بعد التبرع بالدم لمن يريد التبرع للمرة الثانية
Time منذ 9 دقائق Views 1241
مقتل 21 عنصرًا من «داعش» في انفجار سيارة مفخخة بالعراق
مقتل 21 عنصرًا من «داعش» في انفجار سيارة مفخخة بالعراق
Time منذ 24 دقيقة Views 1460
برشلونة سيخسر 5 ملايين يورو حال مشاركة ديمبيلي أمام ألافيس
برشلونة سيخسر 5 ملايين يورو حال مشاركة ديمبيلي أمام ألافيس
Time منذ 29 دقيقة Views 1560
فتاة تسكب مادة حارقة على وجه زوجها أثناء نومه بسبب خلاف بسيط
فتاة تسكب مادة حارقة على وجه زوجها أثناء نومه بسبب خلاف بسيط
Time منذ 34 دقيقة Views 671
بالفيديو.. طالب ينال إعجاب الكثيرين بعد ردة فعله على تعرضه للظلم
بالفيديو.. طالب ينال إعجاب الكثيرين بعد ردة فعله على تعرضه للظلم
Time منذ 39 دقيقة Views 1820
بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق بحلب
بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق بحلب
Time منذ 44 دقيقة Views 1686
معدن داخل علبة البيئة في السيارة يتجاوز سعر الذهب
معدن داخل علبة البيئة في السيارة يتجاوز سعر الذهب
Time منذ 49 دقيقة Views 1632
روزانا الیامي ترد على متابعة كذبتھا بشأن خضوعھا لعملیة تجمیل
روزانا الیامي ترد على متابعة كذبتھا بشأن خضوعھا لعملیة تجمیل
Time منذ 54 دقيقة Views 786
بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح مدى مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحُرم
بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح مدى مضاعفة الحسنات والسيئات في الأشهر الحُرم
Time منذ ساعة Views 1754