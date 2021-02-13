النصر ينسحب من صفقة التعاقد مع تيكسيرا

نواف السالم (صدى):
انسحب نادي النصر من صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، وذلك بدلًا من الكوري الجنوبي كيم جين سو، الظهير الأيسر "المصاب" حتى نهاية الموسم الحالي.
وذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، هو من انسحب من صفقة التعاقد مع تيكسيرا، وليس العكس.
وأضافت أن شروط اللاعب "التعجيزية"، وارتفاع تكاليف الصفقة، هما من دفعا إدارة النصر، إلى الانسحاب.
ويذكر أنه في وقت سابق، انسحب الهلال، من صفقة التعاقد مع تيكسيرا، والذي كان هدفًا كبيرًا لتعزيز الفريق؛ بسبب مطالب اللاعب المالية.
وفي وقت سابق كانت " صدى " قد نشرت خبر يفيد بأن اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، بصدد رفض عرض نادي النصر.
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