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إنشاء محاكم متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية قريباً

Time منذ ساعة
Views 1824
إنشاء محاكم متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية قريباً

علي القحطاني (صدى):
يعتزم المجلس الأعلي للقضاء إنشاء محاكم طبية متخصصة للبت في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية ، وذلك على غرار المحاكم العمالية والتجارية .

وتهدف المحاكم الطبية المتخصصة لسرعة البت في القضايا التي تستغرق سنوات ، وضمان صحتها لما تتعلق به من صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والصحة .

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن مؤخراً عن فتح باب التخصيص في الدوائر المختصة بدعاوى ضد الأخطاء الطبية على أن تكون الأولوية لشغل المناصب القضائية لمن سبق لهم المشاركة في الهيئات الشرعية الصحية بوزارة الصحة ، وفقاً لـ " الرياض " .

 

 

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وزارة العدل
وزارة الصحة
المجلس الأعلى للقضاء
الأخطاء الطبية
محاكم طبية

أحدث التعليقات

فهد
وليه هالخبر وتفتيح العيون محد داري الحين الكل بيدور طريقه يحمي الشكمان فيها ههههههه صرنا نخاف تنسرق سياراتنا صرنا نخاف تنسرق شكامينا هههههههههههههه وكل واحد ياخذ باله من شكمانه
ابوبدر
وليه ياغبي تاخذ امها اجل. ماهي كانت زوجته قبلك ونام معاها وعاشرها.. صحيح ان الرجال اذا فقدوا عقولهميسوون مصايبالدنيا والاخرة الا من رحم ربي
ابوبدر
حريم.. شف بس اللعانة... من قل عقولهن.. الا من رحم ربي.. 😦
محمد
متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ع. س. ع
ابو خرنقة القرنبعاوي الآسيوية صعبة قوية

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