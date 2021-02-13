امرأة تتعرض للدهس في صامطة بجازان

جازان (صدى):
شهد طريق الجرادية – الحضرور بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، اليوم السبت، حادث دهس لامرأة في العقد الثالث نتج عنه عدة إصابات وتوقف القلب والتنفس.
ومن جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بجازان الأستاذ بيشي الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً على الرقم (٩٩٧) في تمام الساعة ١٫٥٩ من صباح اليوم عن وجود حالة دهس لامرأة في العقد الثالث على طريق الجرادية باتجاه قرية الحضرور.
وأوضح بيشي الصرخي، أنه تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة والكشف على الحالة تبين أن لديها عدة إصابات وتوقف القلب والتنفس قدمت الفرقة الإسعافية لها إنعاشاً قلبياً ورئوياً وجميع الإجراءات الطبية اللازمة حتى وصولها إلى مستشفى صامطة العام لاستكمال إجراءات علاجها.