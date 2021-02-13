وصية مؤثرة لمفقودة توفيت قبل العثور عليها مع 7 آخرين في الصحراء

طرابلس (صدى):
في واقعة مؤلمة ، عثرت الأجهزة الأمنية في ليبيا على 8 جثث لسودانيين فُقد الاتصال بهم لأكثر من خمسة أشهر في الصحراء الليبية .
وأظهرت صورة سيارة الضحايا وهي عالقة في الصحراء مع بعض أغراضهم المتناثرة .
وعثرت الأجهزة الامنية عند انتشال جثة امرأة سودانية على وصيتها ، وكتبت فيها :"سامحوني اني لم اوصل امي اليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعو لينا بالرحمة وأهدونا قران واعملو لينا سبيل" وكتبت رقم هاتف أخيها وعلقت : إلى من يجد هذه الورقة .
وأثارت الوصية تعاطف كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بضرورة إبلاغ ذويها بوصيتها مع الدعوات بالرحمة والمغفرة .