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وصية مؤثرة لمفقودة توفيت قبل العثور عليها مع 7 آخرين في الصحراء

Time منذ 32 دقيقة
Views 2184
وصية مؤثرة لمفقودة توفيت قبل العثور عليها مع 7 آخرين في الصحراء

طرابلس (صدى):
في واقعة مؤلمة ، عثرت الأجهزة الأمنية في ليبيا على 8 جثث لسودانيين فُقد الاتصال بهم لأكثر من خمسة أشهر في الصحراء الليبية .

وأظهرت صورة سيارة الضحايا وهي عالقة في الصحراء مع بعض أغراضهم المتناثرة .

وعثرت الأجهزة الامنية عند انتشال جثة امرأة سودانية على وصيتها ، وكتبت فيها :"سامحوني اني لم اوصل امي اليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعو لينا بالرحمة وأهدونا قران واعملو لينا سبيل" وكتبت رقم هاتف أخيها وعلقت : إلى من يجد هذه الورقة .

وأثارت الوصية تعاطف كبير من جانب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بضرورة إبلاغ ذويها بوصيتها مع الدعوات بالرحمة والمغفرة .

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الصحراء
وصية
مفقودين
مفقودة
الصحراء الليبية

أحدث التعليقات

راي
اكلتوه لحم اورميتوه عضم ما لكم خاتمه,,
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
الرمز
بترسناكم اوجحفلي معاكم واخذنا السوبر من بين ايديكم اوثلاثة اهداف اهديناكم خلوجحفلي معاكم,,
رااايق
حسناً ** هل لديك أقوال أخرى *!!! هههههههههههههه

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