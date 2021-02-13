الأعداد السابقة للصحيفة

فلكية جدة: «هلال رجب» يزين السماء الليلة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1654
فلكية جدة: «هلال رجب» يزين السماء الليلة

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن هلال القمر يرصد بسماء السعودية و الوطن العربي بعد غروب الشمس مساء اليوم السبت 01 رجب 1442 الموافق 13 فبراير 2021 (حسب تقويم ام القرى) والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران مساء الخميس 11 يناير عند الساعة 10:05 مساءً بتوقيت السعودية (07:05 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض.

فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .

Time واتساب
جدة
المملكة
فلكية جدة
السماء

أحدث التعليقات

راي
اكلتوه لحم اورميتوه عضم ما لكم خاتمه,,
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
الرمز
بترسناكم اوجحفلي معاكم واخذنا السوبر من بين ايديكم اوثلاثة اهداف اهديناكم خلوجحفلي معاكم,,
رااايق
حسناً ** هل لديك أقوال أخرى *!!! هههههههههههههه

أخر الأخبار

امرأة تتعرض للدهس في صامطة بجازان
امرأة تتعرض للدهس في صامطة بجازان
Time منذ 13 دقيقة Views 1312
إنشاء محاكم متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية قريباً
إنشاء محاكم متخصصة في دعاوى الأخطاء الطبية قريباً
Time منذ 17 دقيقة Views 1374
«حساب المواطن» يوضح هل عقد الإيجار الإلكتروني يكفي لإثبات الاستقلالية
«حساب المواطن» يوضح هل عقد الإيجار الإلكتروني يكفي لإثبات الاستقلالية
Time منذ 22 دقيقة Views 1488
"النمر": 30 دقيقة يوميا تحميك من جلطات القلب
"النمر": 30 دقيقة يوميا تحميك من جلطات القلب
Time منذ 28 دقيقة Views 1706
وصية مؤثرة لمفقودة توفيت قبل العثور عليها مع 7 آخرين في الصحراء
وصية مؤثرة لمفقودة توفيت قبل العثور عليها مع 7 آخرين في الصحراء
Time منذ 32 دقيقة Views 2182
دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يزيد من خطر الوفاة
دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يزيد من خطر الوفاة
Time منذ 37 دقيقة Views 1412
تحذيرات لإيران من إعدام 4 ناشطين من عرب الأهواز
تحذيرات لإيران من إعدام 4 ناشطين من عرب الأهواز
Time منذ 52 دقيقة Views 1603
فلكية جدة: «هلال رجب» يزين السماء الليلة
فلكية جدة: «هلال رجب» يزين السماء الليلة
Time منذ 57 دقيقة Views 1654
ديانا كرزون تحسم شائعات حملها بفيديو كليب بمشاركة زوجها
ديانا كرزون تحسم شائعات حملها بفيديو كليب بمشاركة زوجها
Time منذ ساعة Views 713
واتساب يطلق ميزة جديدة لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة
واتساب يطلق ميزة جديدة لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة
Time منذ ساعة Views 1880