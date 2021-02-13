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واتساب يطلق ميزة جديدة لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة

Time منذ ساعة
Views 1877
واتساب يطلق ميزة جديدة لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة

وكالات (صدى):
تستعد شركة واتساب لإطلاق ميزة دعم الأجهزة المتعددة، حيث تتيح لمستخدمي تطبيق التراسل ربط ما يصل لأربع أجهزة بحساب واتساب واحد فقط.

واحتوى الإصدار التجريبي من واتساب الذي يحمل رقم الإصدار 2.21.30.16، ميزة جديدة تدعى "إلغاء ربط الأجهزة المتصلة"، والتي تلغي ربط حسابك على واتساب بالأجهزة المتصلة.

ويذكر أن فريق واتساب يعمل على نوعين مختلفين من الأجهزة المتعددة، أحدهما للويب والأخرى للهواتف المحمولة، وهي عكس الميزة المتوفرة حاليا والتي تقيد مستخدمي واتساب من الوصول إلى حساباتهم وتسجيل الدخول من خلال سطح المكتب إلا من خلال إلى ربط الهاتف بالإنترنت في نفس الوقت لاستخدام الخدمة على جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.

كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التشغيل المتزامن لتطبيق واتساب على أجهزة متعددة، والقيام بالمحادثات والفيديوهات المختلفة دون الحاجة لاتصال الإنترنت عبر هاتفك الرئيسي، الميزة الأخرى متعددة الأجهزة التي يعمل عليها واتساب، هي إمكانية توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة.

Time واتساب
واتساب
تطبيق واتساب

أحدث التعليقات

راي
اكلتوه لحم اورميتوه عضم ما لكم خاتمه,,
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
الرمز
بترسناكم اوجحفلي معاكم واخذنا السوبر من بين ايديكم اوثلاثة اهداف اهديناكم خلوجحفلي معاكم,,
رااايق
حسناً ** هل لديك أقوال أخرى *!!! هههههههههههههه

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