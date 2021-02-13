واتساب يطلق ميزة جديدة لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة

وكالات (صدى):
تستعد شركة واتساب لإطلاق ميزة دعم الأجهزة المتعددة، حيث تتيح لمستخدمي تطبيق التراسل ربط ما يصل لأربع أجهزة بحساب واتساب واحد فقط.
واحتوى الإصدار التجريبي من واتساب الذي يحمل رقم الإصدار 2.21.30.16، ميزة جديدة تدعى "إلغاء ربط الأجهزة المتصلة"، والتي تلغي ربط حسابك على واتساب بالأجهزة المتصلة.
ويذكر أن فريق واتساب يعمل على نوعين مختلفين من الأجهزة المتعددة، أحدهما للويب والأخرى للهواتف المحمولة، وهي عكس الميزة المتوفرة حاليا والتي تقيد مستخدمي واتساب من الوصول إلى حساباتهم وتسجيل الدخول من خلال سطح المكتب إلا من خلال إلى ربط الهاتف بالإنترنت في نفس الوقت لاستخدام الخدمة على جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.
كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التشغيل المتزامن لتطبيق واتساب على أجهزة متعددة، والقيام بالمحادثات والفيديوهات المختلفة دون الحاجة لاتصال الإنترنت عبر هاتفك الرئيسي، الميزة الأخرى متعددة الأجهزة التي يعمل عليها واتساب، هي إمكانية توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة.