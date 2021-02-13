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شركة "نوماك" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1709
شركة "نوماك" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نوماك عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات .

وأكدت نوماك أن الوظائف المتاحة بمحطات تحلية المياه في رابغ والشعيبة والشقيق بالمسميات التالية :

1- نائب مدير عمليات الطاقة ، رابغ .

2- مشرف مراقبة الأجهزة ، رابغ .

3- فني ميكانيكي ، رابغ .

4- مشغل معدات ، الشعيبة .

5- فني أجهزة وتحكم ، رابغ .

6- مهندس مراقبة ورصد الحالة ، رابغ .

7- مهندس مراقبة الحالة ، الشقيق .

8- مهندس ميكانيكي ، رابغ .

ويمكن التقديم حتى يوم 12 / إبريل 2021 م ، عبر الرابط التالي من هنــــــــا .

Time واتساب
وظائف
وظائف شاغرة
شركة "نوماك"
نوماك

أحدث التعليقات

راي
اكلتوه لحم اورميتوه عضم ما لكم خاتمه,,
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
الرمز
بترسناكم اوجحفلي معاكم واخذنا السوبر من بين ايديكم اوثلاثة اهداف اهديناكم خلوجحفلي معاكم,,
رااايق
حسناً ** هل لديك أقوال أخرى *!!! هههههههههههههه

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