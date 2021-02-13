شركة "نوماك" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نوماك عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات .
وأكدت نوماك أن الوظائف المتاحة بمحطات تحلية المياه في رابغ والشعيبة والشقيق بالمسميات التالية :
1- نائب مدير عمليات الطاقة ، رابغ .
2- مشرف مراقبة الأجهزة ، رابغ .
3- فني ميكانيكي ، رابغ .
4- مشغل معدات ، الشعيبة .
5- فني أجهزة وتحكم ، رابغ .
6- مهندس مراقبة ورصد الحالة ، رابغ .
7- مهندس مراقبة الحالة ، الشقيق .
8- مهندس ميكانيكي ، رابغ .
ويمكن التقديم حتى يوم 12 / إبريل 2021 م ، عبر الرابط التالي من هنــــــــا .