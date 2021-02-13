صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمواطنات من حملة البكالوريوس فأعلى.
ويشترط في المتقدمين على الوظائف المعلنة أن يكون المتقدم /ه سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
وشملت الوظائف، مساعد الاستثمارات العامة بكالوريوس أو ماجستير مالية، اقتصاد، هندسة، إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه، محلل أبحاث – إكتساب المواهب –Research Analys بكالوريوس، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.
كما شملت مساعد أول إدارة الاستثمارات –– Sr Associate بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاستثمارات أو الاستشارات ذات الصلة، ومساعد إدارة الاستثمارات، بكالوريوس إدارة أعمال، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الاستثمارات.