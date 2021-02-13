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صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

Time منذ ساعة
Views 1947
صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمواطنات من حملة البكالوريوس فأعلى.

ويشترط في المتقدمين على الوظائف المعلنة أن يكون المتقدم /ه سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

وشملت الوظائف، مساعد الاستثمارات العامة بكالوريوس أو ماجستير مالية، اقتصاد، هندسة، إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه، محلل أبحاث – إكتساب المواهب –Research Analys بكالوريوس، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

كما شملت مساعد أول إدارة الاستثمارات –– Sr Associate بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاستثمارات أو الاستشارات ذات الصلة، ومساعد إدارة الاستثمارات، بكالوريوس إدارة أعمال، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الاستثمارات.

 

Time واتساب
وظائف
حملة البكالوريوس
صندوق الاستثمارات

أحدث التعليقات

راي
اكلتوه لحم اورميتوه عضم ما لكم خاتمه,,
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
الرمز
بترسناكم اوجحفلي معاكم واخذنا السوبر من بين ايديكم اوثلاثة اهداف اهديناكم خلوجحفلي معاكم,,
رااايق
حسناً ** هل لديك أقوال أخرى *!!! هههههههههههههه

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