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فيديو يكشف أبرز الأسماء الوهمية للعسل والزيوت المغشوشة بعد ضبط كميات كبيرة

Time منذ ساعة
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فيديو يكشف أبرز الأسماء الوهمية للعسل والزيوت المغشوشة بعد ضبط كميات كبيرة

الرياض (صدى):
كشفت كواليس ضبط كميات كبيرة من العسل المغشوش في منشأة سكنية بالرياضعن بعض الأسماء الوهمية للشركات التي يتم الترويج لها عبر " تويتر "، وطرق وصول العسل المغشوش للأسواق .

وأوضح مقطع فيديو للإعلامي فيصل العبد الكريم الكميات الكبيرة التي تم ضبطها بمنشأة سكنية غير مرخص لها ومن شركة تدعي التسجيل في هيئة الغذاء والدواء بينما تفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية .

كما أكد مسؤولي الضبط والرقابة أن هذا العسل الذي يدعون أنه محلي أو بلدي هو في الحقيقة عسل مستورد من أرخص وأردأ الأنواع ويتم إعادة تعبئته وبيعه بأرباح عالية بعد وضع شعارات وهمية عليه والترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

كما أظهر الفيديو الروائح الكريهة والحشرات للزيوت والعسل ، وطرق التخزين السيئة وغيرها من المخالفات حيث تم مصادرة جميع الكميات مع تحذير المستهلكين من مثل هذه المنتجات الوهمية ومنها اسم مناحل السيف الدولية ، واسماء زيوت تدعي أنها غنية بـ أوميجا 3 كما جاء في الفيديو .

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Time واتساب
الرياض
العسل
هيئة الغذاء والدواء
أمانة الرياض
الزيوت
عسل مغشوش

أحدث التعليقات

راي
اكلتوه لحم اورميتوه عضم ما لكم خاتمه,,
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
زعيم العالمي
سبلت منكم الدوري وسلبت منكم كاس الملك اللي كنتم تحلمون اكثر من ٢٠ سنة وانتهى كاس العالم... لقمناكم رايح جاي فزنا منكم ٣ مباريات متتالية وفي الاخير فزت كاس موية بيرلين وتنهك زي الكلاب خليكم ساكتين يالفقراوي جيبو ابطال اسيا من الملعب وروحو للعالمية.. مو من المكتب ابو خرقة الترشيحي لقمناكم خماسية نسيتوا خمسات اربعات نسيته....
الرمز
بترسناكم اوجحفلي معاكم واخذنا السوبر من بين ايديكم اوثلاثة اهداف اهديناكم خلوجحفلي معاكم,,
رااايق
حسناً ** هل لديك أقوال أخرى *!!! هههههههههههههه

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