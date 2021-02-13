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ترحيب واسع بالمنصة الموحدة للتوظيف بعد رصد مزاياها لطرفي العمل

Time منذ 56 دقيقة
Views 1797
ترحيب واسع بالمنصة الموحدة للتوظيف بعد رصد مزاياها لطرفي العمل

الرياض (صدى):
رحب خبراء الإقتصاد والموارد البشرية بإنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً .

وأكد الخبراء أن هذه المنصة ستقدم فرص عادلة للراغبين في التوظيف بالقطاعين العام والخاص وكذلك توفير الموارد البشرية التي يحتاجها العمل في القطاعين ، حيث تتوفر بيانات طالبي العمل والتصديق على السير الذاتية من جهة ، وتوفير إعلانات الوظائف بدقة وشفافية من جهة أخرى .

وأشاد الخبراء بالنظام مؤكدين أنه يحقق العدالة ويحسن الكفاءة ويخلق قاعدة بيانات لدى الدولة حول سوق العمل وحجم الأعمال ما يساعد على القضاء على البطالة وتعظيم الإستثمار .

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المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
المنصة الموحدة للتوظيف

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جرت العادة عند عامة الناس البصق في البئر المهجورة ظنا منهم إنها بلا عطاء وبلا ماء وأصبحت مكبا لكل ما لا يليق بها من كل ما أراد الناس التخلص منه من حاجيات لم تعد في نظرهم ذات فائدة أو يرجى منها منفعة
رااايق
صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة ***!! تبي تحط حالك من حال أبو نوران ترى أبو نوران أكبر من اللي تقوله يااا صغير **
د محمد ماجد بخش
احتفظوا بهذه النفائس الطاقة المغناطيسية المنطلقة عبر التجويف الذري في المجموع الذري الممثل لوحدة العنصر تسوفها وتقودها وحدة ثبات كتلة المجموع في وحدة الفراغ الممثلة لعدد المراكز النووية حيث المركز النووي الممثل لوحدة الذرة هو الجزء الفراغي المغناطيسي المنطلق كوحدة ممثلة للطاقة وهي تنطلق بذلك من التجويف النووي في وحدة العنصر الممثلة للوحدة المغناطيسية حيثوحدة الكتلة الكلية في وحدة مجموع الأنوية الذرية
ابو جنه
نهى النبى عليه السلام عن ضرب الوجه
د محمد ماجد بخش
لأن الاحتمال قوي جدا والرد في تسليم مواقع حفظ أبحاثي والتخلص من الإرهاق الماثل في استئجار تلك المخازن فقد تقرر التخلص منها كمادة ورقية حفاظا على ما تبقى من كرامة صاحبها وحسبي الله ونعم الوكيل في إعاقة مشروع له من الدور الأكاديمي على المستوى الإنساني والبشري ،ما الله به عليم

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