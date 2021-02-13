وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة للعمل بجدة .
وأضحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن الوظيفة بمسمى " مسؤول التعليم الإلكتروني " ، وفقاً للشروط التالية :
- بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " علوم الحاسب " .
- شهادة مطور حلول معتمد من مايكروسوفت وشهادات تطوير الويب الأخرى .
- لا يشتط الخبرة .
- مهارات فوتوشوب ، illustrator ,Adobeمكن التقديم حتى يو xe, premier pro ، وغيرها من المهارات ذات الصلة .
- خبرة في خوادم sol .
ويمكن التقديم حتى يوم الخميس 6/ 7 / 1442 هـ الموافق 18 / 2 / 2021 م ،وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا.