مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تشهد الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارايات قوية أهمها النصر مع الشباب في تمام الساعة 20:20 مساء اليوم، والتعاون مع القادسية في تمام الساعة 13:30، فيما يواجه الفتح نظيره العين في تمام الساعة 18:10.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
تبدأ مواجهات الدوري الانجليزي من مباراة كبيرة تجمع بين ليستر سيتي وليفربول في الساعة 15:30، وبعدها كريستال بالاس وبيرنلي 18:00، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام في قمة الجولة الـ 24 من البطولة في الساعة 20:30، بينما يواجه برايتون أستون فيلا في تمام الساعة 23:00.
مباريات الدوري الإسباني
يلعب غرناطة أمام أتلتيكو مدريد 16:00، وإشبيلية مع ويسكا 19:15، وإيبار أمام بلد الوليد 20:30، وفي ختام اليوم يلعب برشلونة أمام ألافيس 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
تتجه الأنظار إلى القمة بين نابولي ويوفنتوس 20:00، ومباراة ميلان امام سبيزيا 22:45، ومن قبلهم مباراة جنوى مع تورينو 17:00.
مباريات دوري أبطال أفريقيا
يلتقي الترجي التونسي مع تينجيت 16:00، ومازيمبي مع شباب بلوزداد 16:00، والهلال أمام صن داونز 19:00، وحوريا أمام بيترو أتلتيكو 19:00، وفي نهاية اليوم سيلعب الوداد مع كايزر شيفس 22:00.