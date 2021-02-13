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مباريات اليوم السبت

Time منذ 29 دقيقة
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مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تشهد الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارايات قوية أهمها النصر مع الشباب في تمام الساعة 20:20 مساء اليوم، والتعاون مع القادسية في تمام الساعة 13:30، فيما يواجه الفتح نظيره العين في تمام الساعة 18:10.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تبدأ مواجهات الدوري الانجليزي من مباراة كبيرة تجمع بين ليستر سيتي وليفربول في الساعة 15:30، وبعدها كريستال بالاس وبيرنلي 18:00، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام في قمة الجولة الـ 24 من البطولة في الساعة 20:30، بينما يواجه برايتون أستون فيلا في تمام الساعة 23:00.

مباريات الدوري الإسباني

يلعب غرناطة أمام أتلتيكو مدريد 16:00، وإشبيلية مع ويسكا 19:15، وإيبار أمام بلد الوليد 20:30، وفي ختام اليوم يلعب برشلونة أمام ألافيس 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار إلى القمة بين نابولي ويوفنتوس 20:00، ومباراة ميلان امام سبيزيا 22:45، ومن قبلهم مباراة جنوى مع تورينو 17:00.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الترجي التونسي مع تينجيت 16:00، ومازيمبي مع شباب بلوزداد 16:00، والهلال أمام صن داونز 19:00، وحوريا أمام بيترو أتلتيكو 19:00، وفي نهاية اليوم سيلعب الوداد مع كايزر شيفس 22:00.

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مباريات اليوم

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تحويتي جهدا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
0000
حالياً لنا أربعة شهور رواتبنا متأخره ولنا ست سنوات نعاني من تأخير والرواتب ولم نجد من ينصفنا أو يقف معنا
ابو عمار
وجهه البومه يهايط بالمسدس .. ارسلوه للجنوب
سالم
تضرب الرجل على وجهه اهانه كبيرة رجل الامن غلطان مفروض مسح في وجهه الشارع حتى يتعلم يحترم الرجال رجل الامن يطبق التعليمات ماله اي ذنب حتى يعتدى عليه صراحه المنظر مستفز

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