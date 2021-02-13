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صورة قديمة لجلسة فطور رمضانية قبل 38 عام
منذ 34 دقيقة
835
(صدى):
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تحويتي جهدا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
0000
حالياً لنا أربعة شهور رواتبنا متأخره ولنا ست سنوات نعاني من تأخير والرواتب ولم نجد من ينصفنا أو يقف معنا
ابو عمار
وجهه البومه يهايط بالمسدس .. ارسلوه للجنوب
سالم
تضرب الرجل على وجهه اهانه كبيرة رجل الامن غلطان مفروض مسح في وجهه الشارع حتى يتعلم يحترم الرجال رجل الامن يطبق التعليمات ماله اي ذنب حتى يعتدى عليه صراحه المنظر مستفز
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