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الأتراك يجمعون الطعام من القمامة..وأردوغان: سنصل إلى القمر

Time منذ 53 دقيقة
Views 1510
الأتراك يجمعون الطعام من القمامة..وأردوغان: سنصل إلى القمر

أنقرة (صدى):
ظهر عدد من الأتراك يجمعون بقايا الطعام من حاويات القمامة، في مقطع فيديو متداول، يعكس ما وصل إليه شعب تركيا من تردي الحال.

وأظهر المقطع صوت أحد الأتراك يقول: "سنذهب الي الفضاء بينما المواطنين يجمعون الطعام من القمامة" ،في تهكم على ما أعلنه رئيس النظام رجب طيب أردوغان قبل أيام، بخصوص الوصول للقمرر.

وكان أردوغان قد أعلن أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023، زاعمًا أنه سينقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق الفضائي العالمي.

وقال أردوغان: "نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض".

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أردوغان
الأتراك

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تحويتي جهدا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
0000
حالياً لنا أربعة شهور رواتبنا متأخره ولنا ست سنوات نعاني من تأخير والرواتب ولم نجد من ينصفنا أو يقف معنا
ابو عمار
وجهه البومه يهايط بالمسدس .. ارسلوه للجنوب
سالم
تضرب الرجل على وجهه اهانه كبيرة رجل الامن غلطان مفروض مسح في وجهه الشارع حتى يتعلم يحترم الرجال رجل الامن يطبق التعليمات ماله اي ذنب حتى يعتدى عليه صراحه المنظر مستفز

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