الأتراك يجمعون الطعام من القمامة..وأردوغان: سنصل إلى القمر

أنقرة (صدى):
ظهر عدد من الأتراك يجمعون بقايا الطعام من حاويات القمامة، في مقطع فيديو متداول، يعكس ما وصل إليه شعب تركيا من تردي الحال.
وأظهر المقطع صوت أحد الأتراك يقول: "سنذهب الي الفضاء بينما المواطنين يجمعون الطعام من القمامة" ،في تهكم على ما أعلنه رئيس النظام رجب طيب أردوغان قبل أيام، بخصوص الوصول للقمرر.
وكان أردوغان قد أعلن أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023، زاعمًا أنه سينقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق الفضائي العالمي.
وقال أردوغان: "نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض".
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