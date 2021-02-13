الكشف عن تفشي سلالة جديدة في الصين

بكين (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تلقيها تقارير بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في بكين.
وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، صرح بأن جميع الفرضيات الخاصة بمنشأ جائحة فيروس كورونا مازالت مفتوحة، وتحتاج المزيد من التحليل والدراسة.
وأشار إلى أن فريق الخبراء المعني بمنشأ الوباء أنهى مهمته في الصين، وقد عملوا في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك عادوا بمعلومات مهمة يمكن أن تساعد في فهم الأيام الأولى من الوباء، وأن الفريق سيقدم الأسبوع القادم تقريراً مرحلياً، ثم يصدر التقرير الكامل بعد أسابيع.