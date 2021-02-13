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الكشف عن تفشي سلالة جديدة في الصين

Time منذ ساعة
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الكشف عن تفشي سلالة جديدة في الصين

بكين (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تلقيها تقارير بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في بكين.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، صرح بأن جميع الفرضيات الخاصة بمنشأ جائحة فيروس كورونا مازالت مفتوحة، وتحتاج المزيد من التحليل والدراسة.

وأشار إلى أن فريق الخبراء المعني بمنشأ الوباء أنهى مهمته في الصين، وقد عملوا في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك عادوا بمعلومات مهمة يمكن أن تساعد في فهم الأيام الأولى من الوباء، وأن الفريق سيقدم الأسبوع القادم تقريراً مرحلياً، ثم يصدر التقرير الكامل بعد أسابيع.

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الصين
بكين
الصحة العالمية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تحويتي جهدا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
0000
حالياً لنا أربعة شهور رواتبنا متأخره ولنا ست سنوات نعاني من تأخير والرواتب ولم نجد من ينصفنا أو يقف معنا
ابو عمار
وجهه البومه يهايط بالمسدس .. ارسلوه للجنوب
سالم
تضرب الرجل على وجهه اهانه كبيرة رجل الامن غلطان مفروض مسح في وجهه الشارع حتى يتعلم يحترم الرجال رجل الامن يطبق التعليمات ماله اي ذنب حتى يعتدى عليه صراحه المنظر مستفز

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