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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما يكون ارتفاع الموج على الخليج العربي من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس
يوم السبت

أحدث التعليقات

ابوسامي
همج الاسواق والله لو معه سلاح ماتمد يدك عليه
اللهو البرى
عيب بعض التصرفات والله انها منقصة من قيمة الشخص. هذا قرار يمشي ع خشمه وخشم الف مثله.
اللهو البرى
لا حقه مضمون. لازم يطالب بحقه وايقاع العقوبة على الشخص رجل الأمن. ينفذ عمله وبعدين هو توجيه الدولة ووزارة الصحة. واعتدا المواطن على رجل الأمن. هو ضرب بالاوامر عرض الحايط.
لا يهمونك انا مجنونك
يامسيلمة لو ربنا يفكك من شي اسمة عقدة الهلال اتوقع لك مستقبل غثيث
لا يهمونك انا مجنونك
كسنجر الشرق الأوسط لا يخضع للمجوس غير ذنب لهم

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