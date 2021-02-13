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وفاة بطل السباحة " قاهر المياه " عبدالرحمن الحمدان

Time منذ ساعة
Views 1965
وفاة بطل السباحة " قاهر المياه " عبدالرحمن الحمدان

نواف السالم (صدى):
توفى بطل المملكة في السباحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبدالرحمن الحمدان، الخميس.

وقدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، واجب العزاء لأسرة البطل المتوفى، الذي لُقب بعدة ألقاب منها " قرش الصحراء" و" المعجزة السعودية " و" قاهر المياه ".

وقال وزير الرياضة: " خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة بطلنا في السباحة للأولمبياد الخاص، عبدالرحمن حسن الحمدان، رحمه الله، أسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

يذكر أن عبدالرحمن حسن الحمدان، ولد عام 1418 هـ، 1997 ميلاديًا، وكان يُعاني من مرض يُسمى انشقاق بالعمود الفقري.

Time واتساب
السباحة
قاهر المياه
عبدالرحمن الحمدان

أحدث التعليقات

ابوسامي
همج الاسواق والله لو معه سلاح ماتمد يدك عليه
اللهو البرى
عيب بعض التصرفات والله انها منقصة من قيمة الشخص. هذا قرار يمشي ع خشمه وخشم الف مثله.
اللهو البرى
لا حقه مضمون. لازم يطالب بحقه وايقاع العقوبة على الشخص رجل الأمن. ينفذ عمله وبعدين هو توجيه الدولة ووزارة الصحة. واعتدا المواطن على رجل الأمن. هو ضرب بالاوامر عرض الحايط.
لا يهمونك انا مجنونك
يامسيلمة لو ربنا يفكك من شي اسمة عقدة الهلال اتوقع لك مستقبل غثيث
لا يهمونك انا مجنونك
كسنجر الشرق الأوسط لا يخضع للمجوس غير ذنب لهم

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