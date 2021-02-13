وفاة بطل السباحة " قاهر المياه " عبدالرحمن الحمدان

نواف السالم (صدى):
توفى بطل المملكة في السباحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبدالرحمن الحمدان، الخميس.
وقدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، واجب العزاء لأسرة البطل المتوفى، الذي لُقب بعدة ألقاب منها " قرش الصحراء" و" المعجزة السعودية " و" قاهر المياه ".
وقال وزير الرياضة: " خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة بطلنا في السباحة للأولمبياد الخاص، عبدالرحمن حسن الحمدان، رحمه الله، أسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون ".
يذكر أن عبدالرحمن حسن الحمدان، ولد عام 1418 هـ، 1997 ميلاديًا، وكان يُعاني من مرض يُسمى انشقاق بالعمود الفقري.