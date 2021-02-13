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بايدن بصدد قرار هام بشأن معتقل " غوانتانامو "

Time منذ 11 دقيقة
Views 1308
بايدن بصدد قرار هام بشأن معتقل " غوانتانامو "

واشنطن (صدى):
كشف البيت الأبيض، أمس الجمعة، عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" :"هدفنا ونيتنا إغلاق المعتقل، لذا بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي، للعمل مع مختلف الوكالات الفدرالية وتقييم الوضع الحالي الذي ورثناه عن الإدارة السابقة ".

ويضم سجن " غوانتانامو " معتقلي الحرب الأمريكية على الإرهاب، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

ويوجد بالمعتقل نحو أربعين سجينا يُعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم وتتأخر الإجراءات القانونية بسبب تعقيد ملفاتهم.

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أمريكا

أحدث التعليقات

abdul
إيران في حِلٍ من الالتزامات اللي عليها ووقعتها بموجب اتفاق الدول الخمسة الدائمة+المانيا بعد خروج ادارة ترامپينو من المعاهدة بصورة انفرادية وفرض عقوبات اضافية على ايران. عودة امركا الى الاتفاقية ورفع العقوبات الاضافية هما الضمان لالزام ايران ببنود المعاهدة .
abdul
ما يمر كم يوم الا ويظهر لنا ، بمناسبة وبدون مناسبة . هل جريدتنا ناقصها اخبار وأهوال أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتي تنشر لنا الحويلية الأولى لعودته الى أمه البايولوجية ؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
للأسف بعض البنات زي كذا تسوي علاقه وحب وعشق ومتى ماشبعت من الخروف الأول وارادت استبداله بخروف ثاني راحت تبلغ ولحقو علي وتتمسكن وتسوي نفسها غبيه وماتدري عن شي ياريت إذا ثبت ان كان بينهم علاقه وهذا الي اشوفه الحين على حسب كلامها انها تعاقب حتى هي وانتو يابنات وياشباب طريق العلاقات والله مافيه خير بدايتة تتبادلون المشاعر ثم الاغاني ثم الغيره ثم البلوكات وقولو ماقلتها
ابو ناصر
جهود تشكر
ابو نوران
والله انه ماهو رجال اقل شي يحترم زوجته لكن الله ياخذ حق حارس الأمن

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