بايدن بصدد قرار هام بشأن معتقل " غوانتانامو "

واشنطن (صدى):
كشف البيت الأبيض، أمس الجمعة، عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" :"هدفنا ونيتنا إغلاق المعتقل، لذا بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي، للعمل مع مختلف الوكالات الفدرالية وتقييم الوضع الحالي الذي ورثناه عن الإدارة السابقة ".
ويضم سجن " غوانتانامو " معتقلي الحرب الأمريكية على الإرهاب، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.
ويوجد بالمعتقل نحو أربعين سجينا يُعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم وتتأخر الإجراءات القانونية بسبب تعقيد ملفاتهم.