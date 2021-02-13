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3 دول يعربون عن قلقهم تجاه إنتاج إيران " اليورانيم عالي التخصيب "

Time منذ 31 دقيقة
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3 دول يعربون عن قلقهم تجاه إنتاج إيران " اليورانيم عالي التخصيب "

طهران (صدى):
أعربت فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، الجمعة، عن قلقها تجاه برنامج إيران لإنتاج اليورانيم عالي التخصيب.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: " ننوه علما ببالغ القلق تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بأن إيران تنتج معدن اليورانيوم، انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة -الاتفاق النووي- حيث إن إيران ملتزمة لمدة 15 سنة، بموجب الاتفاق، بعدم إنتاج أو الحصول على معدن اليورانيوم، أو إجراء أبحاث بمجال معدن اليورانيوم أو تطويره.

وجددت المجموعة، التأكيد بأن ليس لدى إيران أي تبرير مدني صادق لهذه النشاطات، والتي تعد خطوة أساسية تجاه إنتاج أسلحة نووية.

وحثّت الدول الثلاث إيران بشدة إلى وقف هذه الأنشطة فورا بلا تأخير، وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة في برنامجها النووي، تشكل انتهاكا للاتفاق النووي مؤكدة بأن إيران في إمعانها بعدم الامتثال، تقوض فرصة تجديد الجهود الدبلوماسية لتحقيق كامل غايات الاتفاق النووي.

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إيران

أحدث التعليقات

abdul
إيران في حِلٍ من الالتزامات اللي عليها ووقعتها بموجب اتفاق الدول الخمسة الدائمة+المانيا بعد خروج ادارة ترامپينو من المعاهدة بصورة انفرادية وفرض عقوبات اضافية على ايران. عودة امركا الى الاتفاقية ورفع العقوبات الاضافية هما الضمان لالزام ايران ببنود المعاهدة .
abdul
ما يمر كم يوم الا ويظهر لنا ، بمناسبة وبدون مناسبة . هل جريدتنا ناقصها اخبار وأهوال أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتي تنشر لنا الحويلية الأولى لعودته الى أمه البايولوجية ؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
للأسف بعض البنات زي كذا تسوي علاقه وحب وعشق ومتى ماشبعت من الخروف الأول وارادت استبداله بخروف ثاني راحت تبلغ ولحقو علي وتتمسكن وتسوي نفسها غبيه وماتدري عن شي ياريت إذا ثبت ان كان بينهم علاقه وهذا الي اشوفه الحين على حسب كلامها انها تعاقب حتى هي وانتو يابنات وياشباب طريق العلاقات والله مافيه خير بدايتة تتبادلون المشاعر ثم الاغاني ثم الغيره ثم البلوكات وقولو ماقلتها
ابو ناصر
جهود تشكر
ابو نوران
والله انه ماهو رجال اقل شي يحترم زوجته لكن الله ياخذ حق حارس الأمن

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