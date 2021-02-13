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بالفيديو..الخنيزي يحتفل بمرور عام على عودته لأسرته

Time منذ 54 دقيقة
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بالفيديو..الخنيزي يحتفل بمرور عام على عودته لأسرته

الدمام (صدى):
احتفل موسى الخنيزي العائد لأهله بعد اختطافه قبل 20 عاما في الدمام، بذكرى مرور عام على عودته.

وظهر الخنيزي في مقطع الفيديو، قائلا: " في مثل هذا اليوم كان الجميع مصدومين، بما فيهم أنا، ولكن كانت الفرحة تطغى على الصدمة كنت متشوقًا أن أرى أهلي بعد غياب كل هذه السنوات ".

ووصف الخنيزي أول لقاء بينه وبين والدته بأنه " أصعب وأجمل المواقف التي حدثت له في حياته ".

واسترجع الخنيزي ذكرى أول وجبة تناولها في بيت أسرته، قائلا: " لا أزال أذكر الشاورما اللي عطوني إياها وبكميات كبيرة وقالولي هذه لك ولأخوانك ".

الجدير بالذكر أن محكمة استئناف الشرقية، كانت قد أيدت حكم المحكمة الجزائية بإعدام المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خاطفة الدمام "، وذلك بعد ثبوت إدانتها بالخطف والتبني المحرم وإقامة علاقة غير شرعية والتزوير .

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Time واتساب
الدمام
موسى الخنيزي

أحدث التعليقات

abdul
إيران في حِلٍ من الالتزامات اللي عليها ووقعتها بموجب اتفاق الدول الخمسة الدائمة+المانيا بعد خروج ادارة ترامپينو من المعاهدة بصورة انفرادية وفرض عقوبات اضافية على ايران. عودة امركا الى الاتفاقية ورفع العقوبات الاضافية هما الضمان لالزام ايران ببنود المعاهدة .
abdul
ما يمر كم يوم الا ويظهر لنا ، بمناسبة وبدون مناسبة . هل جريدتنا ناقصها اخبار وأهوال أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتي تنشر لنا الحويلية الأولى لعودته الى أمه البايولوجية ؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
للأسف بعض البنات زي كذا تسوي علاقه وحب وعشق ومتى ماشبعت من الخروف الأول وارادت استبداله بخروف ثاني راحت تبلغ ولحقو علي وتتمسكن وتسوي نفسها غبيه وماتدري عن شي ياريت إذا ثبت ان كان بينهم علاقه وهذا الي اشوفه الحين على حسب كلامها انها تعاقب حتى هي وانتو يابنات وياشباب طريق العلاقات والله مافيه خير بدايتة تتبادلون المشاعر ثم الاغاني ثم الغيره ثم البلوكات وقولو ماقلتها
ابو ناصر
جهود تشكر
ابو نوران
والله انه ماهو رجال اقل شي يحترم زوجته لكن الله ياخذ حق حارس الأمن

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