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بالفيديو..حارس أمن مستشفى بمكة بلا راتب منذ 3 شهور: حالنا لا يسر

Time منذ 4 ساعات
Views 2085
بالفيديو..حارس أمن مستشفى بمكة بلا راتب منذ 3 شهور: حالنا لا يسر

مكة المكرمة (صدى):
كشف حارس أمن سعودي بإحدى المستشفيات بمكة المكرمة، عن معاناته وزملاءه من عدم حصولهم على رواتبهم منذ 3 أشهر.

وقال حارس الأمن بدر المتعاني خلال برنامج " ياهلا" : " نحن الآن مسويين إضراب عن العمل لمعرفة السبب من وين ".

وأوضح أن حراس وحارسات بمستشفيين توجهوا للإدارة والشؤون الصحية، لكنهم تنصلوا من المسؤولية، قائلا: " قالولنا من الشركة، لكن الشركة تقول الشؤون الصحية والإدارة لم ترفع المصورات، صرنا حيرانين بين الأمرين وحالنا لا يسر لا صديق ولا عدو ".

وعن كيفية إدارة أمورهم الخاصة خلال الثلاثة أشهر دون رواتب، قال المتعاني: " للأسف صار الزملاء يداومون بدون أي نفس من الظلم اللي يشوفونه ويواجهونه لا يوجد أي إنصاف من أي إدارة، حتى إنه جالنا أكثر من إدارة وللأسف ما في أي فائدة ".

 

Time واتساب
مكة المكرمة
حارس أمن
بلا راتب

أحدث التعليقات

ابوسامي
همج الاسواق والله لو معه سلاح ماتمد يدك عليه
اللهو البرى
عيب بعض التصرفات والله انها منقصة من قيمة الشخص. هذا قرار يمشي ع خشمه وخشم الف مثله.
اللهو البرى
لا حقه مضمون. لازم يطالب بحقه وايقاع العقوبة على الشخص رجل الأمن. ينفذ عمله وبعدين هو توجيه الدولة ووزارة الصحة. واعتدا المواطن على رجل الأمن. هو ضرب بالاوامر عرض الحايط.
لا يهمونك انا مجنونك
يامسيلمة لو ربنا يفكك من شي اسمة عقدة الهلال اتوقع لك مستقبل غثيث
لا يهمونك انا مجنونك
كسنجر الشرق الأوسط لا يخضع للمجوس غير ذنب لهم

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