الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..حارس أمن مستشفى بمكة بلا راتب منذ 3 شهور: حالنا لا يسر

Time منذ ساعة
Views 1587
بالفيديو..حارس أمن مستشفى بمكة بلا راتب منذ 3 شهور: حالنا لا يسر

مكة المكرمة (صدى):
كشف حارس أمن سعودي بإحدى المستشفيات بمكة المكرمة، عن معاناته وزملاءه من عدم حصولهم على رواتبهم منذ 3 أشهر.

وقال حارس الأمن بدر المتعاني خلال برنامج " ياهلا" : " نحن الآن مسويين إضراب عن العمل لمعرفة السبب من وين ".

وأوضح أن حراس وحارسات بمستشفيين توجهوا للإدارة والشؤون الصحية، لكنهم تنصلوا من المسؤولية، قائلا: " قالولنا من الشركة، لكن الشركة تقول الشؤون الصحية والإدارة لم ترفع المصورات، صرنا حيرانين بين الأمرين وحالنا لا يسر لا صديق ولا عدو ".

وعن كيفية إدارة أمورهم الخاصة خلال الثلاثة أشهر دون رواتب، قال المتعاني: " للأسف صار الزملاء يداومون بدون أي نفس من الظلم اللي يشوفونه ويواجهونه لا يوجد أي إنصاف من أي إدارة، حتى إنه جالنا أكثر من إدارة وللأسف ما في أي فائدة ".

 

Time واتساب
مكة المكرمة

أحدث التعليقات

نايف العز
وش بلاهم الناس الله يصلح الحال
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن هذا من المتسللين المتسولين ,, .. والله اعلم ,,
ابو محمد 😎 ✍️
لست مع فجر في كلامها ، فهو تعريض مشين .. وثرثارة ، كاالبعوضة باالطنين .. .. ولست مع النفيسي في كل مايقول .. .. فله شطحات لا تمت للحقيقة بصله .. ويغلب عليه هوى النفس ، مماينافي الواقع ..
abdul
"بالفيديو .. حكم الصيام لمن أجرى عملية زراعة كلية". وباكر بيفتي لمن أجرى عملية زراعة القلب ، وبعده لمن أجرى زراعة الكبد ، وهلم جرا. اختصر الموضوع وقل "حكم الصيام للمريض"، ايا كان مرضه وايا كان نوع العملية.

أخر الأخبار

الشيخ أحمد الفهد آل صباح يمثل أمام المحكمة بتهمة التزوير
الشيخ أحمد الفهد آل صباح يمثل أمام المحكمة بتهمة التزوير
Time منذ 14 دقيقة Views 1355
طبيب يتفاجأ بوزير الصحة أمامه في زيارة تفقدية
طبيب يتفاجأ بوزير الصحة أمامه في زيارة تفقدية
Time منذ 34 دقيقة Views 1644
شاهد..مفاجأة جيل بايدن لزوجها في عيد الحب
شاهد..مفاجأة جيل بايدن لزوجها في عيد الحب
Time منذ 45 دقيقة Views 1510
عبدالعزيز المريسل : الهلاليين يتمنون فوز الشباب في جميع مبارياتهم
عبدالعزيز المريسل : الهلاليين يتمنون فوز الشباب في جميع مبارياتهم
Time منذ ساعة Views 300
أخر تطورات صفقة انتقال أليكس تيكسيرا للنصر
أخر تطورات صفقة انتقال أليكس تيكسيرا للنصر
Time منذ ساعة Views 1962
بالفيديو..حارس أمن مستشفى بمكة بلا راتب منذ 3 شهور: حالنا لا يسر
بالفيديو..حارس أمن مستشفى بمكة بلا راتب منذ 3 شهور: حالنا لا يسر
Time منذ ساعة Views 1587
شاهد..دايلر بمحل الحلاقة بعد خروجه من السجن
شاهد..دايلر بمحل الحلاقة بعد خروجه من السجن
Time منذ ساعتين Views 1193
بالفيديو..أسامة الدغيري يداعب نمرًا ودبًا مفترسين ببريدة
بالفيديو..أسامة الدغيري يداعب نمرًا ودبًا مفترسين ببريدة
Time منذ ساعتين Views 1636
لقاء بين المعلمي ومندوبة قطر في الأمم المتحدة
لقاء بين المعلمي ومندوبة قطر في الأمم المتحدة
Time منذ ساعتين Views 2229
شاهد..العويران يختار بين حبه ومسقط رأسه متمنيًا الفوز للشباب
شاهد..العويران يختار بين حبه ومسقط رأسه متمنيًا الفوز للشباب
Time منذ ساعتين Views 2100