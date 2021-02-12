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شاهد..العويران يختار بين حبه ومسقط رأسه متمنيًا الفوز للشباب

Time منذ ساعة
Views 1808
شاهد..العويران يختار بين حبه ومسقط رأسه متمنيًا الفوز للشباب

ماجد محمد (صدى):
تمنى سعيد العويران لاعب الشباب السابق، فوز نادي الشباب، على النصر في المباراة التي ستجمعهما، اليوم السبت، في قمة الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العويران: " أتمنى الشباب يفوز بالمباراة ولكني أحب النصر، وما يمنع لو فاز النصر عادي كلها كرة قدم، ولكن فريقي ومسقط رأسي هو الشباب ".

وأضاف: " الشباب 35 نقطة ولو فاز سيصل إلى 38 نقطة وبذلك نبتعد عن الفريق الثاني اللي يلاحقنا ".

ويستضيف نادي النصر نادي الشباب على ملعب جامعة الملك سعود، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والثلث.

Time واتساب
النصر
الشباب

أحدث التعليقات

برق امصحا
لعيبة داشرين تربية شوارع.....همهم سهر واستراحات
winner4ever
اقتراح ممتاز وكنت دائماً أطالب فيه وأتمنى أن يطيق عاجلاً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
اخزاكي الله واذلك ايتها المجرمة الجباره ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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