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قناص تركي يُردي طفلا سوريا قتيلا في إدلب

Time منذ 36 دقيقة
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قناص تركي يُردي طفلا سوريا قتيلا في إدلب

أنقرة (صدى):
لقى طفل سوري مصرعه، أمس الجمعة، برصاص “ الجندرما ” التركية، في أرض زراعية غربي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ الطفل فقد حياته أثناء عمله مع جده في أرض زراعية تبعد 500 مترًا عن الجدار الحدودي.

ويقوم عناصر حرس الحدود التركي باستهداف السوريين أثناء اقترابهم من الشريط الحدودي، كما يطلق العناصر النار عشوائيًا منعًا لأي محاولة اقتراب منها.

الجدير بالذكر أن عدد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “ الجندرما ” منذ اندلاع الصراع في سوريا وصل إلى 464 مدنيًا، من بينهم 84 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالمجرم ..
abdul
الطلاق الاول بيد الزوجة ، الطلاق الثاني بيد الزوج ، الطلاق الثالث والاخير بيد المحكمة الشرعية = yummy
ابو محمد 😎 ✍️
حسبه الله ونعم الوكيل ، الرقيب على عباده ، ولايظلم عنده احدا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو منى
ثلاث بطولات بالحرام والظلم كل الناس عارفة ذلك اولها الحكمم الفرنسي الذي احضر خصيصا لهزيمة النصر والثاني الارغواني في مباراة كاس الملك الذي لم يحتسب ضربة جزاء من خمس بلنتيات والثالثة بطولة اسكوبار لا نكذب على بعض عموما جمهور الزعيق عقولهم مغيبة مثل الشيعة.

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