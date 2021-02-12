قناص تركي يُردي طفلا سوريا قتيلا في إدلب

أنقرة (صدى):
لقى طفل سوري مصرعه، أمس الجمعة، برصاص “ الجندرما ” التركية، في أرض زراعية غربي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ الطفل فقد حياته أثناء عمله مع جده في أرض زراعية تبعد 500 مترًا عن الجدار الحدودي.
ويقوم عناصر حرس الحدود التركي باستهداف السوريين أثناء اقترابهم من الشريط الحدودي، كما يطلق العناصر النار عشوائيًا منعًا لأي محاولة اقتراب منها.
الجدير بالذكر أن عدد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “ الجندرما ” منذ اندلاع الصراع في سوريا وصل إلى 464 مدنيًا، من بينهم 84 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.