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أول تحرك من العنف الأسري بشأن شكوى سيدة من سائق حاول التحرش بها

Time منذ 52 دقيقة
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أول تحرك من العنف الأسري بشأن شكوى سيدة من سائق حاول التحرش بها

الرياض (صدى):
علق مركز " بلاغات العنف الأسري "، علي بلاغ لسيدة تشكو سائقًا حاول التحرش بها، وتهديدها بنشر صور ومقاطع لها، حصل عليها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " سناب شات ".

وقالت صاحبة البلاغ: ساعدوني.. أنا قبل فترة اتصلت بسائق لإحضار طلب لي، وعندما وصل حاول التهجم علي، فصرخت بصوتي وراح.. المهم أنه من بعدها صار يهددني، وجاءتني إضافة على " سناب شات " باسم بنت، فقبلتها.. وبعد فترة من هذا كله فوجئت بهذا السائق يهددني بنشر صور ومقطع حصل عليها من الشات، ويهددني بنشرها إذا لم أفتح له الباب.. ماذا أفعل؟

ورد العنف الأسري على البلاغ، قائلا: " أختي الكريمة ، نحن متواجدون لخدمتكم.. نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة " لاتخاذ اللازم.

Time واتساب
التحرش
سناب شات
العنف الأسري

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالمجرم ..
abdul
الطلاق الاول بيد الزوجة ، الطلاق الثاني بيد الزوج ، الطلاق الثالث والاخير بيد المحكمة الشرعية = yummy
ابو محمد 😎 ✍️
حسبه الله ونعم الوكيل ، الرقيب على عباده ، ولايظلم عنده احدا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو منى
ثلاث بطولات بالحرام والظلم كل الناس عارفة ذلك اولها الحكمم الفرنسي الذي احضر خصيصا لهزيمة النصر والثاني الارغواني في مباراة كاس الملك الذي لم يحتسب ضربة جزاء من خمس بلنتيات والثالثة بطولة اسكوبار لا نكذب على بعض عموما جمهور الزعيق عقولهم مغيبة مثل الشيعة.

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