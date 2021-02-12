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النقل تستخدم تقنيات حديثة لمسح وتقييم شبكات الطرق

Time منذ ساعة
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النقل تستخدم تقنيات حديثة لمسح وتقييم شبكات الطرق

عادل الحربي (صدى):
أعلنت وزارة النقل عن استخدام الكثير من التقنيات الحديثة المستخدمة في صيانة الطرق، التي تعد واحدة من أهم الوسائل التي تعمل على استخدامها الوزارة بهدف توفير الوقت مع عامل الجودة، وتحقيق أعلى متطلبات السلامة بما يضمن في الوقت ذاته سلامة مرتادي الطرق.

 

وتضمنت التقنيات المستخدمة مركبة مسح عيوب الأسطح الإسفلتية، وهي مركبة تستخدم في قياس عيوب أسطح الطرق الظاهرة بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة منها نظام الحاسب الآلي لتحليل وتخزين البيانات مع شاشات عرض أثناء عملية المسح، وأجهزة تحديد المواقع، وجهاز تزويد الأنظمة بالطاقة الكهربائية مع جهاز لقياس المسافات.

كما تستخدم وزارة النقل مركبة قياس معامل الوعورة العالمي، وهي مركبة صممت بهدف قياس الأضرار الظاهرة على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، منها حساسات ليزر لقياس مستوى الوعورة في سطح الطريق الإسفلتي، ونظام حاسب آلي لتحليل وتخزين المعلومات مع شاشات عرض البيانات أثناء عملية المسح، وايضا تستخدم مركبة قياس مقاومة الانزلاق على سطح الطريق.

 

وقالت الوزارة أنها تستخدم مركبة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط، وهي مركبة تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف من خلال إسقاط حمل معين وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف، واستخدم أيضا مركبة قياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف، وهي مركبة تستخدم لقياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف من خلال تقنية موجات الرادات، كما تحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة مثل جهاز قياس سماكات طرقات الرصف، ولوحة تشغيل بمواصفات عالمية، ونظام لتحليل وتخزين المعلومات.

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وزارة النقل
تقنيات حديثة
شبكات الطرق

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالمجرم ..
abdul
الطلاق الاول بيد الزوجة ، الطلاق الثاني بيد الزوج ، الطلاق الثالث والاخير بيد المحكمة الشرعية = yummy
ابو محمد 😎 ✍️
حسبه الله ونعم الوكيل ، الرقيب على عباده ، ولايظلم عنده احدا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو منى
ثلاث بطولات بالحرام والظلم كل الناس عارفة ذلك اولها الحكمم الفرنسي الذي احضر خصيصا لهزيمة النصر والثاني الارغواني في مباراة كاس الملك الذي لم يحتسب ضربة جزاء من خمس بلنتيات والثالثة بطولة اسكوبار لا نكذب على بعض عموما جمهور الزعيق عقولهم مغيبة مثل الشيعة.

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