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بالفيديو .. رصد محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في سوق السمك بشمال الرياض

Time منذ 56 دقيقة
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بالفيديو .. رصد محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في سوق السمك بشمال الرياض

الرياض (صدى):
أغلقت بلدية العليا بشمال الرياض عدداً من المحلات المتواجدة في سوق السمك، وذلك خلال جولة رقابية قامت به.

وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها في السوق، وفقا لـ"الإخبارية"، التكدس وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بطريقة خاطئة.

ودفعت هذه المخالفات بلدية العليا إلى إغلاق عدداً من المحال التي رصدت بها مخالفات للاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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الرياض
جولة رقابية
سوق السمك
بلدية العليا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالمجرم ..
abdul
الطلاق الاول بيد الزوجة ، الطلاق الثاني بيد الزوج ، الطلاق الثالث والاخير بيد المحكمة الشرعية = yummy
ابو محمد 😎 ✍️
حسبه الله ونعم الوكيل ، الرقيب على عباده ، ولايظلم عنده احدا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو منى
ثلاث بطولات بالحرام والظلم كل الناس عارفة ذلك اولها الحكمم الفرنسي الذي احضر خصيصا لهزيمة النصر والثاني الارغواني في مباراة كاس الملك الذي لم يحتسب ضربة جزاء من خمس بلنتيات والثالثة بطولة اسكوبار لا نكذب على بعض عموما جمهور الزعيق عقولهم مغيبة مثل الشيعة.

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