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بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمويل مشاريع التوطين

Time منذ ساعة
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بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمويل مشاريع التوطين

الرياض (صدى):
أوضح بنك التنمية الاجتماعية شروط تمويل مشاريع التوطين بحد أقصى 50% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بما لا يتجاوز 4 ملايين ريال.

وقال بنك التنمية الاجتماعية أن من شروط الحصول على تمويل مشاريع التوطين أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يكون مضى على تسجيلها سنتان على الأقل، وأن يكون لديها مجلس إدارة مؤهل، وأن يكون لها مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه ، وأن لا تجمع بين طلبي تمويل من منتجات البنك التمويلية في الوقت ذات، وأن تلتزم بتوفير كافة متطلبات التمويل التي يطلبها البرنامج، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وتضمنت متطلبات التمويل، أن يكون المشروع المراد تمويله داخل المملكة، وأن يكون المشروع المراد تمويله ذو جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة، وأن تكون عائدات المشروع تسهم بشكل مباشر في دعم استدامة الجهة طالبة التمويل، وكذلك إرفاق موافقة أصحاب الصلاحية في الجهة طالبة التمويل، وتوفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة، وتوفير الضمانات اللازمة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأكدت لبنك التنمية الاجتماعية، على ضرورة تقديم الجهة الراغبة في التمويل صور من المستندات التالية:

 

-ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول.

-قرار مجلس إدارة الجهة المستفيدة بالموافقة على تأسيس المشروع المطلوب.

-إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها البرنامج.

-ارفاق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.

-بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع تقديم السير الذاتية لهم.

-القوائم المالية المعتمدة.

-كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

-دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

-صك ملكية/ عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع.

-أي مستندات إضافية يطلبها البرنامج.

-الضمانات اللازم تقديمها:

وتلتزم الجهة طالبة التمويل بتقديم (كل أو بعض) الضمانات التالية (حسب ما يقبله البنك): رهن المشروع الممول وأصوله بشرط أن يكون على أرض مملوكة للجهة، وفي حالة عدم ملكية الجهة للأرض المقام عليها المشروع فعلى الجهة – مقابل التمويل- تقديم رهن عقاري غير السكن الخاص بالأعضاء يغطي قيمة التمويل، أو رهن ممتلكات أخرى تغطي قيمة التمويل، أو ضمان مالي يغطي قيمة التمويل، أو كفالة شخصية (غرم وأداء).

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تمويل
بنك التنمية الاجتماعية
مشاريع التوطين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالمجرم ..
abdul
الطلاق الاول بيد الزوجة ، الطلاق الثاني بيد الزوج ، الطلاق الثالث والاخير بيد المحكمة الشرعية = yummy
ابو محمد 😎 ✍️
حسبه الله ونعم الوكيل ، الرقيب على عباده ، ولايظلم عنده احدا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو منى
ثلاث بطولات بالحرام والظلم كل الناس عارفة ذلك اولها الحكمم الفرنسي الذي احضر خصيصا لهزيمة النصر والثاني الارغواني في مباراة كاس الملك الذي لم يحتسب ضربة جزاء من خمس بلنتيات والثالثة بطولة اسكوبار لا نكذب على بعض عموما جمهور الزعيق عقولهم مغيبة مثل الشيعة.

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