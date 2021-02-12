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بالفيديو .. الحبيب يحذر من أعراض الاحتراق الوظيفي

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. الحبيب يحذر من أعراض الاحتراق الوظيفي

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إن الاحتراق الوظيفي ينشأ عندما تزداد الأعباء عند الإنسان بشكل أكبر من قدراته، ويظهر عليه إنعدام الروح والحيوية وتبدو عليه حالة الإنهاك.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أعراض الاحتراق الوظيفي تظهر في شكل أعراض اجتماعية ونفسية وجسدية.

وأضاف أن أعراض الاحتراق الوظيفي تشمل القلق، والملل، والاكتئاب،واضطراب النوم، وزيادة أو قلة تناول الطعام، ومشاكل في علاقاته الأسرية والاجتماعية.

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1360291172883832835

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طارق الحبيب
الطب النفسي
الاحتراق الوظيفي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالمجرم ..
abdul
الطلاق الاول بيد الزوجة ، الطلاق الثاني بيد الزوج ، الطلاق الثالث والاخير بيد المحكمة الشرعية = yummy
ابو محمد 😎 ✍️
حسبه الله ونعم الوكيل ، الرقيب على عباده ، ولايظلم عنده احدا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو منى
ثلاث بطولات بالحرام والظلم كل الناس عارفة ذلك اولها الحكمم الفرنسي الذي احضر خصيصا لهزيمة النصر والثاني الارغواني في مباراة كاس الملك الذي لم يحتسب ضربة جزاء من خمس بلنتيات والثالثة بطولة اسكوبار لا نكذب على بعض عموما جمهور الزعيق عقولهم مغيبة مثل الشيعة.

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