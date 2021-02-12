بالفيديو.. محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
توج المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي ـ البريميرليغ ـ.
وقال صلاح، عقب فوزه بالجائزة: "شكرًا لكم، أعتقد أنه كان هدفًا مهمًا أيضًا بالنسبة لنا لأنه كان الهدف الثاني، لذا فقد ساعدنا على الاسترخاء قليلاً خلال المباراة".
وأضاف: "هذا هدف جماعي لأنه بدأ من ركلة ركنية أمامنا، كانت البداية من رأسية روبيرتسون ثم ترينت ألكسندر أرنولد، ثم شاكيري الذي مررها بدوره لي، لذلك كان هدفًا للفريق والشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، وهذا ما يجعل الهدف مميزًا للغاية".