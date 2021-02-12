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مندوب المملكة في الأمم المتحدة يطلع المجتمع الدولي على انتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية

Time منذ 26 دقيقة
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مندوب المملكة في الأمم المتحدة يطلع المجتمع الدولي على انتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية

الرياض (صدى):
اطلع مندوب المملكة بالأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، المجتمع الدولي على انتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وحذر من استمرار النظام الإيراني في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل ومندوب جمهورية اليمن السفير علي مجور في مقر بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، مع سفراء وممثلي بعثات كل من: الولايات المتحدة، والدنمارك، واستراليا، وألمانيا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، واليابان، وايسلندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبرج، وإيرلندا، فرنسا، والنمسا، وكندا.

وأطلع المندوب الدائم ممثلي الدول على الانتهاكات الإجرامية للقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مسلطا الضوء على سلسة الهجمات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون باستخدام الصواريخ البالستية وطائرات الدرونز المسيرة وغيرها، التي كان آخرها تلك التي استهدفت مطار أبها، واستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تعد إرهابية لكونها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، والتبعات الحقوقية والإنسانية والاقتصادية التي لحقت بالمدنيين في تلك المناطق.

وأكد المندوب الدائم ومندوب اليمن بأن وتيرة الهجمات تزايدت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن المليشيات الحوثية لا ترغب في حل سياسي شامل يجمع كافة المكونات اليمنية، في حين أن الحكومة الشرعية والمملكة أكدت على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

وطالب المندوب الدائم الدول المشاركة بشجب وإدانة تلك الهجمات، لافتا النظر إلى أن النظام الإيراني سيستمر في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة مالم يكن للمجتمع الدولي وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عندما بدأت أبحاثي عام 1404 كنت قد حضرت رسالة ماجستير قبل حصولي على البكالوريوس وعندما ابتعاثي لتحضير الدكتوراه عدت الجامعة بعد تسجيلي لمرحلة الدكتوراه لأناقش رسالة ماجستير في مجال جديد أصدرت نتائجه في كتاب يباع اليوم بمبلغ 34.95 يورو ومنذ 21 عاما في 10 طبعات حتى الآن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
abdul
نعم ، حركات بايخة لكسب الشهرة واللايكات. نظراته للكاميرة خير دليل انه يفتعل الضربات كتمثيل .

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