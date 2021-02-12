الكشف عن مصير لوشيسكو وكوزمين مع الهلال

طلال الغامدي (صدى):
سلطت تقارير صحفية الضوء على موقف المدرب "رازفان لوشيسكو" مع نادي الهلال، ومدى إمكانية تعاقد الأخير مع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين.
وذكر الصحفي الروماني دانيل سكوربي أن لوشيسكو يعلم جيدًا غضب جماهير الهلال بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية، لكن المدرب واثق تمامًا في قدرته على تصحيح الأمور وقيادة الفريق لبطولة الدوري ودوري أبطال آسيا مرة أخرى.
وأضاف أن إصابات كثيرة وقعت في صفوف الهلال منذ بداية الموسم، وبعض الأخطاء التحكيمية أثرت على نتائج الفريق في الفترة الماضية، وحدث مع الفريق ظلم بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، مضيفا أن هذا الأمر أصاب لوشيسكو بحالة كبيرة من الإحباط في بداية الموسم الحالي.
ولفت إلى أن المدرب أولاريو كوزمين يعتز كثيرًٍا بنادي الهلال وسيكون سعيدًا في حالة عودته لقيادة الفريق، مستبعداً ضمه لنادي الهلال في منتصف الموسم الحالي، وربما يكون الأمر ممكنًا في بداية الموسم المقبل.
ونوه بأن هناك متابعة كبيرة لمباريات الدوري السعودي في رومانيا؛ بسبب مدرب الهلال لوشيسكو، وتواجد ميتريتا في الأهلي.