بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه ضمك يوم الأحد المقبل ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ المران بتدريبات لياقية وتكنيكية متنوعة ، وفرض الجهاز الفني على جزء من الملعب تطبيقات تكتيكية وفنية .
وشارك الثنائي متعب المفرج وسيبا ستيان جيوفينكو في التدريبات الجماعية، وأدى سلمان الفرج جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي .
اختتم المدير الفني رازفان لوشيسكو المران بمناورة فنية ، وتابع المران رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل.