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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة ضمك

Time منذ ساعة
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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه ضمك يوم الأحد المقبل ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بتدريبات لياقية وتكنيكية متنوعة ، وفرض الجهاز الفني على جزء من الملعب تطبيقات تكتيكية وفنية .

وشارك الثنائي متعب المفرج وسيبا ستيان جيوفينكو في التدريبات الجماعية، وأدى سلمان الفرج جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي .

اختتم المدير الفني رازفان لوشيسكو المران بمناورة فنية ، وتابع المران رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل.

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عندما بدأت أبحاثي عام 1404 كنت قد حضرت رسالة ماجستير قبل حصولي على البكالوريوس وعندما ابتعاثي لتحضير الدكتوراه عدت الجامعة بعد تسجيلي لمرحلة الدكتوراه لأناقش رسالة ماجستير في مجال جديد أصدرت نتائجه في كتاب يباع اليوم بمبلغ 34.95 يورو ومنذ 21 عاما في 10 طبعات حتى الآن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
abdul
نعم ، حركات بايخة لكسب الشهرة واللايكات. نظراته للكاميرة خير دليل انه يفتعل الضربات كتمثيل .

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