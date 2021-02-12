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مورينيو : غاريث بيل ليس مصاباً وتعليقه مضلل

Time منذ 31 دقيقة
Views 1389
مورينيو : غاريث بيل ليس مصاباً وتعليقه مضلل

وكالات (صدى):
علق جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير على لاعبه غاريث بيل بعد أن قال عبر تطبيق ”إنستغرام“ إنه كان جاهزا للعب ضد إيفرتون.

وكتب بيل قبل مواجهة إيفرتون في الدور الخامس للكأس "حصة تدريب جيدة " لكنه لم يجلس حتى على مقاعد البدلاء في جوديسون بارك" .

وأكد مورينيو للصحفيين مساء اليوم الجمعة، إن تعليق بيل كان مضللا لأنه طلب عدم ضمه للتشكيلة رغم أن الفحوص أظهرت عدم معاناته من إصابة.

وأضاف المدرب البرتغالي:" ما نشره بيل كان يناقض الواقع، منذ بداية الموسم حاولت أن أكون ايجابيا جدا وأن أبقي الأمور داخل الغرف المغلقة لكنني شعرت بضرورة شرح الموقف، ربما يكون نشر هذه الرسالة ليس من مسؤولياته. لا أعرف. لكنه كان خطأ بالتأكيد ولم يكن بيل في حالة جيدة وطلب الخضوع لفحص لكن لم تظهر أي إصابة بل كانت مشاعر لديه".

وتابع:" لا يمكن للمدربين أو للجهاز الطبي معارضة ما يشعر به اللاعبون لذا لم يكن مستعدا للعب ببساطة واذا كان جاهزا سيتم اختياره لمباراة الغد".

Time واتساب
جوزيه مورينيو
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
غاريث بيل
الدور الخامس للكأس

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انا علقت على هاالموضوع البارحه .. .. فما الذي حصل لتعليقي ...........!!؟؟ .. انا علقت على الابيات من حيث البلاغه والجزالة في المعنى ...
مشجع نصراوي
وين كان سموه
ابو حامد
حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
ولمن غاب فله العذر . إلا من غيب الآخر فلا عذر لظلمه وبهتانه وصناعته
د محمد ماجد بخش
ستكون قاعة الدرس هي الفيصل لمن حضر

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