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وفاة الحارس الشخصي لـ "بن لادن" متأثراً بمضاعفات التعذيب

Time منذ 14 دقيقة
Views 1519
وفاة الحارس الشخصي لـ "بن لادن" متأثراً بمضاعفات التعذيب

وكالات (صدى):
توفي السوداني إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس، الذي اشتُبه بعمله كحارس شخصي لأسامة بن لادن عن عمر يناهز 60 عاما.

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على إدريس في باكستان هارباً من معركة تورا بورا في ديسمبر عام 2001، ونُقل مع 20 سجيناً آخرين إلى غوانتنامو في 11 يناير 2002.

وكشفت السجلات الطبية العسكرية أن إدريس مصاب بالفصام، والسكري وارتفاع ضغط الدم، لذلك تم إعادته إلى وطنه في 18 ديسمبر 2013.

وأرجع "كريستوفر كوران" المحامي الذي يمثل المصالح السودانية في واشنطن سبب وفاة "أدريس" إلى المضاعفات الطبية التي أصيب بها بسبب ما تعرض له من تعذيب في سجن غوانتنامو.

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وفاة
تعذيب
أسامة بن لادن
حارس

أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولا قوة الا با الله العلي العظيم (المخدرات ) ..........
خالد الحربي
لاحول ولا قوة الا با الله العلي العظيم (المخدرات ) ..........
سلمان تلعبدلي
منبغاا جحفلي يروح ولا اي لعب نبغاا صانع لعب ورئ قوميز
عبدالعزيز
👍👍👍👍
ابراهيم
انا أرد عليك بصراحه نفرط في جميع اللاعبين إلا جحفلي هذا له تاريخ لوحده واللبيب بالاشارة يفهم

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