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حادث مروع ينهي حياة شخص في مكة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1713
حادث مروع ينهي حياة شخص في مكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث تصادم بمكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.

تفصيلا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ظهر اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في العكيشية بمكة المكرمة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة وإصابتين متوسطتي الخطورة وإصابتين بسيطتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

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العاصمة المقدسة

أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولا قوة الا با الله العلي العظيم (المخدرات ) ..........
سلمان تلعبدلي
منبغاا جحفلي يروح ولا اي لعب نبغاا صانع لعب ورئ قوميز
عبدالعزيز
👍👍👍👍
ابراهيم
انا أرد عليك بصراحه نفرط في جميع اللاعبين إلا جحفلي هذا له تاريخ لوحده واللبيب بالاشارة يفهم
د محمد ماجد بخش
16 عاما من الصبر على الأذى بعد إعلان نتائج البحث الذي تبعه ارتداد زلزالي عميق أوقع بأهليتي حسب قناعتهم لن يصيبني ولن يضيرني وأحمد الله أنني وفقت واسهمت في صناعة مشاريع 5 دكاترة من عمار بيتي من داخل سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الغالية وحصدوا بفضل الله جوائز علمية عميقة لنصبح 6 خريجين 5 دراسات عليا ومهندس وحفظكم الله في جميع أحوالكم من عدلكم أو مقتكم

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