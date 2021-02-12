حادث مروع ينهي حياة شخص في مكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث تصادم بمكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.
تفصيلا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ظهر اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في العكيشية بمكة المكرمة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة وإصابتين متوسطتي الخطورة وإصابتين بسيطتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.