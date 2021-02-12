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بالفيديو.. الصيعري عن طريقة احتفاله بالهدف: "المقصود سيعرف نفسه"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الصيعري عن طريقة احتفاله بالهدف: "المقصود سيعرف نفسه"

ماجد محمد (صدى):
علق محمد الصيعري لاعب فريق الفيصلي على خسارة فريقه أمام الوحدة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصيعيري بعد المباراة:" قدمنا مباراة جيدة أمام الوحدة ولدينا أخطاء سنحاول تصحيحها، لدينا دورا كاملا لم يذهب منه إلا جولتين حتى الآن، وسنسعى لتقديم نتائج جيدة في المباريات المقبلة".

وتابع: " بعدما سجلنا التعادل في شباك الوحدة طمعنا بالفوز، لكن الوحدة استغل تقدمنا بالمرتدات".

وأضاف:" احتفظ بطريقة الفرحة لنفسي والمقصود سيعرف نفسه".

Time واتساب
الوحدة
الفيصلي
محمد الصيعري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة الـ 18

أحدث التعليقات

سلمان تلعبدلي
منبغاا جحفلي يروح ولا اي لعب نبغاا صانع لعب ورئ قوميز
عبدالعزيز
👍👍👍👍
ابراهيم
انا أرد عليك بصراحه نفرط في جميع اللاعبين إلا جحفلي هذا له تاريخ لوحده واللبيب بالاشارة يفهم
د محمد ماجد بخش
16 عاما من الصبر على الأذى بعد إعلان نتائج البحث الذي تبعه ارتداد زلزالي عميق أوقع بأهليتي حسب قناعتهم لن يصيبني ولن يضيرني وأحمد الله أنني وفقت واسهمت في صناعة مشاريع 5 دكاترة من عمار بيتي من داخل سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الغالية وحصدوا بفضل الله جوائز علمية عميقة لنصبح 6 خريجين 5 دراسات عليا ومهندس وحفظكم الله في جميع أحوالكم من عدلكم أو مقتكم
د محمد ماجد بخش
خذوا هذه لعل البروفيسورات يدركون ما هم عليه الفترة المغناطيسية الممثلة لدرجات الارتباط العددية المضطردة الممثلة لفترة ووحدات العناصر الذرية أو العددية الممثلة بمحاور تمثيل درجات الثبات المغناطيسي الثقالي الفراغي البنائي العددي المكافيء المنتظم الممثل بوحدات العنصر الذرية المكافئة لوحدة العنصر الذرية المركزية الانتقائية الممثلة لدرجة الكتلة الفراغية العددية الممثلة بدلالة تمثيل عدد وحدات الثقالة الفراغية الصاعدة التراكمية الممثلة لدرجات كتل وحدات العناصر الذرية الممثلة لكتل ذرات العناصر العددية المرتبطة بدرجة التمثيل الكهرومغناطيسي أو التمثيل المغناطيسي الممثل بوحدات الفراغ الممثلة لدرجات الثقالة العددية المغناطيسية

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