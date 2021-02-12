بالفيديو.. الصيعري عن طريقة احتفاله بالهدف: "المقصود سيعرف نفسه"

ماجد محمد (صدى):
علق محمد الصيعري لاعب فريق الفيصلي على خسارة فريقه أمام الوحدة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الصيعيري بعد المباراة:" قدمنا مباراة جيدة أمام الوحدة ولدينا أخطاء سنحاول تصحيحها، لدينا دورا كاملا لم يذهب منه إلا جولتين حتى الآن، وسنسعى لتقديم نتائج جيدة في المباريات المقبلة".
وتابع: " بعدما سجلنا التعادل في شباك الوحدة طمعنا بالفوز، لكن الوحدة استغل تقدمنا بالمرتدات".
وأضاف:" احتفظ بطريقة الفرحة لنفسي والمقصود سيعرف نفسه".