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شاهد.. استهتار العمالة الأجنبية بالإجراءات الاحترازية في حي البطحاء

Time منذ 26 دقيقة
Views 1501
شاهد.. استهتار العمالة الأجنبية بالإجراءات الاحترازية في حي البطحاء

الرياض (صدى):
سلطت قناة الإخبارية الضوء على استهتار العمالة الوافدة بحي البطحاء الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، وقيامهم بالعديد من المخالفات.

وأوضحت خلال تقريرها أن أحد أسواق حي البطحاء بالرياض شهد تزاحم شديد للعمالة الوافدة مع عدم ارتداء الكمامات الطبية، وعدم الحفاظ على المسافة الآمنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وأضافت أن المحال التجارية بالسوق خالفت الإجراءات الاحترازية إذ لم تحرص على قياس درجة حرارة المتسوقين أو طلبت منهم ارتداء الكمامة، مبينة أن المحال التجارية لم تطلب من المتسوقين كذلك تحميل تطبيق توكلنا كشرط لدخول المحال.

Time واتساب
وزارة الصحة
فيروس كورونا
حي البطحاء
العمالة الأجنبية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ابو محمد
وين اجراءات الوقاية ماغير المملك لابس كمام والباقي من جنبها حتى تباعد مافيه ..
Tomas
كثر الله من أمثالها في قول الحق ومحاربت أعداء النجاح
Tomas
احسنت في الرد
الريان
ياويلهم ... راح يجيبونهم بكراعينهم
ابو مصرقع البدوي الرحال
يمكن مستاجر متاثر من جايحه كورونا وكان بشركه وفصلوه الشركه عشان كورونا وعنده عيال وماله ذنب في تدخل كورونا بينه وبين الشركه الموقره والموجر برضوا ماله علاقه في موضوع الوضع معقد وماله حل

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