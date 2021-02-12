الوحدة يدك مرمى الفيصلي برباعية

ماجد محمد (صدى):
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، على مضيفه الفيصلي، بنتيجة (4-2)، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز أهداف الوحدة في اللقاء، يوسف نياكاتي ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق (12، 48، 86)، فيما تمكن ديمتري من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 88.
وسجل فواز الصقور هدف الفيصلي الأول بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 54، فيما أضاف محمد الصيعري الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين ويواجه الرائد الأربعاء 17 فبراير، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر ويلاقي ضمك الخميس 18 فبراير.