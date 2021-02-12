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الوحدة يدك مرمى الفيصلي برباعية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1488
الوحدة يدك مرمى الفيصلي برباعية

ماجد محمد (صدى):
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، على مضيفه الفيصلي، بنتيجة (4-2)، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف الوحدة في اللقاء، يوسف نياكاتي ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق (12، 48، 86)، فيما تمكن ديمتري من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 88.

وسجل فواز الصقور هدف الفيصلي الأول بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 54، فيما أضاف محمد الصيعري الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين ويواجه الرائد الأربعاء 17 فبراير، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر ويلاقي ضمك الخميس 18 فبراير.

Time واتساب
الفيصلي
هاتريك
نادي الوحدة
الدورى
ديمتري
الجولة 18
فواز الصقور

أحدث التعليقات

ابو محمد
وين اجراءات الوقاية ماغير المملك لابس كمام والباقي من جنبها حتى تباعد مافيه ..
Tomas
كثر الله من أمثالها في قول الحق ومحاربت أعداء النجاح
Tomas
احسنت في الرد
الريان
ياويلهم ... راح يجيبونهم بكراعينهم
ابو مصرقع البدوي الرحال
يمكن مستاجر متاثر من جايحه كورونا وكان بشركه وفصلوه الشركه عشان كورونا وعنده عيال وماله ذنب في تدخل كورونا بينه وبين الشركه الموقره والموجر برضوا ماله علاقه في موضوع الوضع معقد وماله حل

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