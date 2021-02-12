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قصص خرافية عن جن وفتاة عذراء في جبل "حرفة" بالنماص

Time منذ 42 دقيقة
Views 1613
قصص خرافية عن جن وفتاة عذراء في جبل "حرفة" بالنماص

عسير (صدى):
يقع جبل "حرفة" في مركز بني عمر، بشمال محافظة النماص بعسير، ويتميزعن غيره من الجبال المحيطة به بوعورته وارتفاعه الذي يصل إلى 2491 مترا عن الأرض، كما ارتبطت به قصص خرافية عن جن وفتاة عذراء.

وتردد على ألسنة أهالي المنطقة قصة فتاة عذراء ذهبت إلى الجبل، وعثرت فيه على بئر، وعندما نظرت في داخله شاهدت خاتما فحاولت جلبه إلا أن البئر ابتلاعها، وتزوجها الجن.

أما القصة الأخرى التي ارتبطت بالجبل فكانت عن أن الجبل يعد مسكن للجن، وأن الأهالي كانوا يسمعون قديما أصوات الطبول والدفوف تقرع من قبل الجن في الجبل.

وبرغم تعدد الخرافات بشأن الجبل إلا أن محبو المغامرة من سكان المنطقة وزوارها يصعدون للجبل مثبتين أن الخرافات المتداولة عنه لا أساس لها من الصحة، كما استجابت بلدية المركز للمطالبات الداعية لاستغلال الجبل، حيث كشفت بلدية المركز عن مشروع لإقامة متنزهات وحديقة تحيط بالجبل من كل اتجاهاته لجعله متنفسا للسكان وزوار المركز.

Time واتساب
النماص
عسير
جنّ
فتاة عذراء
جبل حرفة
قصص خرافية

أحدث التعليقات

ابو محمد
وين اجراءات الوقاية ماغير المملك لابس كمام والباقي من جنبها حتى تباعد مافيه ..
Tomas
كثر الله من أمثالها في قول الحق ومحاربت أعداء النجاح
Tomas
احسنت في الرد
الريان
ياويلهم ... راح يجيبونهم بكراعينهم
ابو مصرقع البدوي الرحال
يمكن مستاجر متاثر من جايحه كورونا وكان بشركه وفصلوه الشركه عشان كورونا وعنده عيال وماله ذنب في تدخل كورونا بينه وبين الشركه الموقره والموجر برضوا ماله علاقه في موضوع الوضع معقد وماله حل

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