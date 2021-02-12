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صحيفة : 6 أمور سيخسرها راموس إذا رحل عن ريال مدريد

Time منذ 18 دقيقة
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صحيفة : 6 أمور سيخسرها راموس إذا رحل عن ريال مدريد

وكالات (صدى):
سلطت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الضوء على الأمور التي سيخسرها اللاعب سيرجيو راموس إذا رحل عن صفوف ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن راموس سيخسر عدة ألقاب منها اللاعب الأكثر مشاركة في المواسم مع ريال مدريد، واللاعب الأكثر تتويجا مع النادي بمختلف المسابقات، مضيفا أن راموس شارك في 16 موسما، وتوج بـ 22 لقبا في مختلف المسابقات، وإذا جدد تعاقده مع ريال مدريد فسيرتفع رصيد مشاركته وسيحطم الرقم القياسي للاعب خينتو الذي توج بـ 23 لقبا.

وأشارت إلى أن راموس سيصبح اللاعب صاحب أكبر عدد من المشاركات في تاريخ ريال مدريد حال مدد عقده، وإذا لم يمدد عقده فسيخسر هذا الأمر، مضيفة أن راموس بقي 6 مواسم قائدًا لريال مدريد وحال بقائه لمدة 3 مواسم أخرى فإنه سيعادل رقم خينتو.

ونوهت الصحيفة بأن راموس سيخسر حال مغادرته ريال مدريد فرصته ليكون صاحب أكثر الدقائق في تاريخ الليغا، كما أنه لن يتشرف بأن يكون قائد الفريق في ملعب سانتياغو برنابيو المقرر إطلاقه بحلته الجديدة في 2022.

يذكر أن عقد اللاعب سينتهي في يونيو المقبل، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع إدارة ريال مدريد على التجديد.

Time واتساب
ريال مدريد
راموس
خينتو
ملعب سانتياغو برنابيو

أحدث التعليقات

ع. س. ع
ما فية معلوم صديق آيس فيه كلام انتة كلام عربي انا ما فية معلوم اوردو
الملل
اما كورال ماهي لنا لاننا ما احنا من اهل المصاريف سياحتنا اخذعمره وزيارة المسجد النبوي فقط
الملل
طيب وليه ماتكتب عن ارتفاع البنزين هذا اللي يمس جيوب الشعب
ع. س. ع
على ض؟؟؟؟؟!
عنتر فاضي جيبه
يمكن يقصد اذا صار شكل الزوج بدون شعر ويشبه زوجته لا يمنع تكون العصمه باي واحد منهم ..

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