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توضيح من صحة نجران بشأن استخدام مركز لطب أسنان نوع من الزرعات غير معتمد

Time منذ 39 دقيقة
Views 1475
توضيح من صحة نجران بشأن استخدام مركز لطب أسنان نوع من الزرعات غير معتمد

نجران (صدى):
علقت صحة نجران، على تداول معلومات بقيام مركز لطب الأسنان بمدينة نجران باستخدام نوع من الزرعات غير معتمد.

وقالت صحة نجران "إشارة إلى مانشر من تدوينه على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر ونصها "قيام مركز لطب الأسنان بمدينة نجران باستخدام نوع من الزرعات غير معتمد ... إلخ" . عليه توضح الصحة في نجران بأن المعلومات المذكورة غير صحيحة حيث أن الصورة المرفقة منشورة في دراسة بحثية في العام 2018 وهذا يشكك في مصداقية كل ماتم ذكره".

وأكدت الصحة في نجران حرصها على رصد ومتابعة أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة داخل مرافقها أو في القطاع الصحي الخاص ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع مروجي الشائعات بالتنسيق مع الجهات الرسمية. وتهيب بالجميع بأهمية اتباع القنوات الرسمية في تقديم البلاغات، وذلك من خلال الرقم ۹۳۷.

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نجران
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صحة نجران
طب أسنان
زرعات

أحدث التعليقات

الملل
طيب وليه ماتكتب عن ارتفاع البنزين هذا اللي يمس جيوب الشعب
ع. س. ع
على ض؟؟؟؟؟!
عنتر فاضي جيبه
يمكن يقصد اذا صار شكل الزوج بدون شعر ويشبه زوجته لا يمنع تكون العصمه باي واحد منهم ..
محمد الهلالي
مايسويها الامنيوووووووك
منصف
لو فيها خير ما طلقها، باين انها كريهه ، وباين أنه رجل يبغا يلم بيته

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