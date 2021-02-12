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"الصحة": إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 11 دقيقة
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"الصحة": إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19 " ، وتعافي 305 حالة جديدة ، فيما توفيت 4 حالات – يرحمهم الله - .

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المتعافية بلغ (362,947) حالة ولله الحمد ، وبلغ عدد الحالات الحرجة 447 حالة وجميعها في العنايات المركزة .

وسجلت منطقة الرياض 168 إصابة ، والمنطقة الشرقية 87 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 34 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 14 إصابة ، أما باقي المناطق فجاءت وفقاً للتقرير المرفق .

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات الوقائية حتى لمن تلقى اللقاح ، مع إستمرار جهود الرقابة والتفتيش على المنشآت والاسواق والأماكن العامة للتأكد من الإلتزام بها .

كما أكدت وزارة الصحة على إلزام الجميع بتفعيل حساباتهم على تطبيق توكلنا التابع للوزارة لبيان الحالة الصحية قبل دخول المولات أو المنشآت ، مع التأكيد أنه يمكن تفعيل الحساب في " توكلنا " لجميع الأعمار .

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وزارة الصحة
الصحة
كورونا
حالات كورونا

أحدث التعليقات

H⚡
اعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة
ابوسامي
خلها تولي والله بعض الحريم تقول ملك لها الزوج الله يعينك على الايام الي قضيتها معها
H⚡
الانتحار لن يحل مشكلتك بل سيزيدها سوءاً وراء سوء التصرف الصحيح الفوز على العثرات والمشاكل وليس انتي الوحيدة في هذا الكون إلي تتألم وتحزن بل هنالك الملايين من البشر إلي يمرون بأوقات صعبة وحزينه انا على سبيل المثال قد مريت بأوقات لو يوشفها إنسان يتمنى أن الأرض تنشق وتبلعه من الضيم والحزن ولكن الحمدلله التصبر والتمسك بدين والتمسك بالأمل يجعل الإنسان يحب نفسه والحياة.
عدو الخونة
طيب يمكن طلقها لسبب مايقدر يصرح يتعلق بحياته هي وهو ولو صرح فيه لفسدت الحياة بينهم طول العمر فربما كان بينهم مشاكل او هو او هي يعانون من عين او سحر او غيره واستشار خبير ونصحه بتطليقها مثل ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتطليق زوجه طلقة واحدة والذي يوحي انه كان مجبرا الهدية الثمينة التي قدمها اظن قياسا على المعطيات المتوفرة انه لو جاب لها علبة بقلاوة او شكولاته من النوع الفاخر لرضيت قليلة العقل اما مثل ماقدمه فهذا لا تعقله الا من مسحها الله بالرزانة والحكمة وتثمين المواقف خصوصا لو كان محدود الدخل فهي اشارة قوية على انه كان مجبرا على الطلاق لتستقيم الحال بينهما كلامي لا يعني ولا يمت بصلة لزواجه من ثانية فهذا امر احله الله ولكن كان بمقدوره ان يفعل ذلك من غير طلاق واعتقد انها ستدفع ثمن غطرستها واما هو ان سيخلفه الله خيرا لانه اراد الصلح وبذل لاجله
د محمد ماجد بخش
مجموعة العناصر الممثلة التالية 0 6 18 26 38 48 60 70 80 92 102 112 تمثل للعناصر في مرحلة بنائية مكونة من 16 مجموعة مع تكرار وإعادة عرض تمثيل كتل وحدات العناصر بالثقالة الفراغية الممثلة المحققة لآلية تمثيل مفهوم التعامل بتمثيل حالة الأكسدة وهي حالة تمثيل مبتكرة وغير حقيقية إلا على مستوى نتائج استخدامها الحيادية مع النتائج العملية وكشف وظهور أسرار صحة ذلك من وجهة نظر المنظرين لكمومية الذرة دون إقرار الكتلة والوحدة والدرجة والمجموع والثقل والثبات والتمثيل ( المغناطيسي )

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