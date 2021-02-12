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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1506
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأكد المركز أن الطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة، فيما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع أن يكون ارتفاع الموج في البحر الأحمر من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج بينما سيكون ارتفاع الموج في الخليج العربي من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
السبت
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

الملل
طيب وليه ماتكتب عن ارتفاع البنزين هذا اللي يمس جيوب الشعب
ع. س. ع
على ض؟؟؟؟؟!
عنتر فاضي جيبه
يمكن يقصد اذا صار شكل الزوج بدون شعر ويشبه زوجته لا يمنع تكون العصمه باي واحد منهم ..
محمد الهلالي
مايسويها الامنيوووووووك
منصف
لو فيها خير ما طلقها، باين انها كريهه ، وباين أنه رجل يبغا يلم بيته

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