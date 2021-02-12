بالفيديو.. قانوني مختص: عقد النكاح لا يشترط أن تكون العصمة بيد الرجل

الرياض (صدى):
كشف المحامي القانوني مازن كردي أن عصمة الزواج يمكن أن تكون بيد الزوجة ولا مانع في ذلك إذا وافق الرجل .
وقال المحامي القانوني في مداخلة على قناة السعودية ، أن مسألة العصمة تتوقف على العادات والتقاليد ، وليست من أركان وشروط عقد النكاح .
وأضاف مازن الكردي أن هناك شروط تختلف من زيجة لأخرى ، مشيراً إلى أن بعض الأهالي يتدخلون بشروط ولكن الأمر يتوقف على الرضا وقد يسبب مشاكل ، وإذا رُفع الأمر للقضاء يعود البت فيها للسلطة التقديرية ، مشيراً إلى أن نظام الأحوال الشخصية الجديد سيحل الكثير من المشاكل التي تشهدها أغلب الأسر .