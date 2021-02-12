الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ "العيسى" يوضح حقيقة خلق المرأة من ضلع أعوج

Time منذ ساعة
Views 2007
بالفيديو.. الشيخ "العيسى" يوضح حقيقة خلق المرأة من ضلع أعوج

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي حقيقة خلق المرأة من ضلع أعوج .

وأكد الشيخ " العيسى " أنه لا بد من فهم سياق النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفهم اللغة العربية ، فهل كان النبي " ص " يقصد حقيقةً أنها خُلقت من هذا الضلع ؟ ، فالمرأة بنص القرآن الكريم خُلقت من الرجل ، كما قال الله تعالى : " فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ " ، وكلمة الإنسان تشمل الرجل والمرأة .

وأضاف الشيخ العيسى في لقاء ببرنامج " في الآفاق على قناة " إم بي سي " الفضائية أن المقصود من خلق المرأة من ضلع أعوج هو مراعاة خاطرها ، وليس استعراض القوة عليها فإنه يكسر خاطرها كما يُكسر الضلع .

كما أوضح الشيخ محمد عبد الكريم العيسى السبب وراء كون شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تراعي في مثل هذا الأمر الإهتمام بالتوثيق فقط ، وأن الإهتمام بهذا الأمر يكون للرجال أكثر من النساء مع التأكيد على وجود كفاءات نسائية على مستوى عالى وتفوق أحياناً كفاءات رجالية ، لكن الأمر هنا على الغالب لعدم إهتمام المرأة بالصفقات التجارية كالرجل .

وقال الشيخ العيسى أن الشريعة الإسلامية تحتاط لدفع أي لبس أو إشكال ، وفي الجوانب التي تهتم بها المرأة تُقبل أحياناً شهادتها وحدها ، وفي أحياناً أخرى لا تقبل شهادة الرجل وتقبل شهادة المرأة فيما يخص النساء .

Time واتساب
الشيخ محمد عبد الكريم العيسى
الشيخ العيسى
خلق المرأة
شهادة المرأة

أحدث التعليقات

H⚡
اعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة
ابوسامي
خلها تولي والله بعض الحريم تقول ملك لها الزوج الله يعينك على الايام الي قضيتها معها
H⚡
الانتحار لن يحل مشكلتك بل سيزيدها سوءاً وراء سوء التصرف الصحيح الفوز على العثرات والمشاكل وليس انتي الوحيدة في هذا الكون إلي تتألم وتحزن بل هنالك الملايين من البشر إلي يمرون بأوقات صعبة وحزينه انا على سبيل المثال قد مريت بأوقات لو يوشفها إنسان يتمنى أن الأرض تنشق وتبلعه من الضيم والحزن ولكن الحمدلله التصبر والتمسك بدين والتمسك بالأمل يجعل الإنسان يحب نفسه والحياة.
عدو الخونة
طيب يمكن طلقها لسبب مايقدر يصرح يتعلق بحياته هي وهو ولو صرح فيه لفسدت الحياة بينهم طول العمر فربما كان بينهم مشاكل او هو او هي يعانون من عين او سحر او غيره واستشار خبير ونصحه بتطليقها مثل ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتطليق زوجه طلقة واحدة والذي يوحي انه كان مجبرا الهدية الثمينة التي قدمها اظن قياسا على المعطيات المتوفرة انه لو جاب لها علبة بقلاوة او شكولاته من النوع الفاخر لرضيت قليلة العقل اما مثل ماقدمه فهذا لا تعقله الا من مسحها الله بالرزانة والحكمة وتثمين المواقف خصوصا لو كان محدود الدخل فهي اشارة قوية على انه كان مجبرا على الطلاق لتستقيم الحال بينهما كلامي لا يعني ولا يمت بصلة لزواجه من ثانية فهذا امر احله الله ولكن كان بمقدوره ان يفعل ذلك من غير طلاق واعتقد انها ستدفع ثمن غطرستها واما هو ان سيخلفه الله خيرا لانه اراد الصلح وبذل لاجله
د محمد ماجد بخش
مجموعة العناصر الممثلة التالية 0 6 18 26 38 48 60 70 80 92 102 112 تمثل للعناصر في مرحلة بنائية مكونة من 16 مجموعة مع تكرار وإعادة عرض تمثيل كتل وحدات العناصر بالثقالة الفراغية الممثلة المحققة لآلية تمثيل مفهوم التعامل بتمثيل حالة الأكسدة وهي حالة تمثيل مبتكرة وغير حقيقية إلا على مستوى نتائج استخدامها الحيادية مع النتائج العملية وكشف وظهور أسرار صحة ذلك من وجهة نظر المنظرين لكمومية الذرة دون إقرار الكتلة والوحدة والدرجة والمجموع والثقل والثبات والتمثيل ( المغناطيسي )

أخر الأخبار

"الصحة": إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1308
صورة تجمع زينب العسكري مع بناتها الثلاثة لأول مرة
صورة تجمع زينب العسكري مع بناتها الثلاثة لأول مرة
Time منذ 15 دقيقة Views 425
هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة
هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 20 دقيقة Views 1351
مسلسل كوميدي يجمع فايز المالكي مع القصبي لأول مرة
مسلسل كوميدي يجمع فايز المالكي مع القصبي لأول مرة
Time منذ 26 دقيقة Views 517
بالفيديو.. تفاصيل ضبط 303 كجم حشيش في عمليتين أمنيتين بالداير
بالفيديو.. تفاصيل ضبط 303 كجم حشيش في عمليتين أمنيتين بالداير
Time منذ 30 دقيقة Views 1496
بسمة الكويتية تكشف سبب اعتناقها الديانة اليهودية :" مقتنعة "
بسمة الكويتية تكشف سبب اعتناقها الديانة اليهودية :" مقتنعة "
Time منذ 40 دقيقة Views 695
جمعية زهرة تعلن عن وظائف شاغرة
جمعية زهرة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 45 دقيقة Views 1623
بالفيديو.. قانوني مختص: عقد النكاح لا يشترط أن تكون العصمة بيد الرجل
بالفيديو.. قانوني مختص: عقد النكاح لا يشترط أن تكون العصمة بيد الرجل
Time منذ ساعة Views 1881
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1629
مختص: الفلفل الحار يساعد على سرعة التعافي من كورونا
مختص: الفلفل الحار يساعد على سرعة التعافي من كورونا
Time منذ ساعة Views 1559